Скільки заробляють українські тестувальники взимку 2024 — Finance.ua
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Скільки заробляють українські тестувальники взимку 2024

Особисті фінанси
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Скільки заробляють українські тестувальники взимку 2024
Скільки заробляють українські тестувальники взимку 2024
Медіанна зарплата тестувальника, на відміну від зарплати розробника, за останні пів року не змінилася — вона складає $2000.
Про це свідчить дослідження DOU, проведене в грудні 2023 року та на початку 2024 року.
Усі зарплати у дослідженні вказані в доларах США після сплати податків («чистими»).

Медіанні зарплати

Зарплати Junior, Middle та Senior залишаються на тому ж рівні, що і влітку 2023 року. Team Lead стали отримувати менше на $100, і їхні зарплати зрівнялися із зарплатами сеньйорів. Зарплати Tech Lead відновилися після падіння пів року тому.
Скільки заробляють українські тестувальники взимку 2024
Проте ситуація неоднакова серед тестувальників різних спеціалізацій: зарплати Manual QA стабільні (а у джуніорів навіть дещо зросли), в той час як зарплати в Automation та General QA припинили зростати і мають тенденцію до зниження.

За містами

Чернівці залишаються на першому місці за медіанною зарплатою QA завдяки великій кількості фахівців рівня Senior+ (60% проти 36% загалом у всіх містах). Проте загальна кількість спеціалістів у місті невелика.
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Зарплати Manual QA в Києві та Львові однакові — $1600, хоча фахівці рівня Middle та Senior більше отримують у Києві. За зарплатами Automation QA та General QA Київ теж дещо випереджає Львів.
Скільки заробляють українські тестувальники взимку 2024

За спеціалізаціями

У другому півріччі 2023 року стали менше отримувати спеціалісти з Automation QA: -$50 у джуніорів, -$85 у мідлів та -$200 у сеньйорів.
Знизилися зарплати і в досвідчених General QA: -$125 у Senior.
Зарплати досвідчених Manual QA не змінилися, а у джуніорів відновилися до рівня січня 2023 року (+$50, до $800).

За мовами програмування

Фахівці, які найчастіше користуються TypeScript, як і раніше, мають найвищі зарплати: медіана $3500. Їхні зарплати зростають більше як рік. За останні шість місяців — на $150.
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Далі — зарплати спеціалістів, які послуговуються C# / .NET ($2950) і Java ($2800). Схожі зарплати у тих, хто використовує Python ($2475), але ці фахівці зазвичай мають менший досвід роботи, що впливає на медіанну зарплату.
Найнижчі зарплати у тих, чия основна мова програмування JavaScript ($2200).

Медіанні зарплати та знання англійської

Половина українських тестувальників знають англійську на рівні Upper Intermediate чи Advanced. Найкраще нею володіють фахівці Senior+: 66% мають рівень Upper Intermediate і вище. Серед джуніорів та інтернів лише 37% володіють англійською таким чином.
Тестувальники, які краще знають англійську, отримують вищі зарплати. Ця різниця є у всіх спеціалізацій та у всіх тайтлів. Джуніори, які добре знають англійську, можуть отримувати на $150 більше за тих, хто її знає погано. Для досвідченіших спеціалістів різниця становить $400−500.
Скільки заробляють українські тестувальники взимку 2024

Чоловіки та жінки в QA

Медіанні зарплати тестувальниць нижчі, ніж тестувальників: $1500 проти $1600 в Manual QA, $2500 проти $3425 в Automation QA, $2200 проти $3000 в General QA.
Ця різниця передусім обумовлена різницею в досвіді: фахівців, які працюють понад п’ять років у тестуванні, серед чоловіків — 31%, а серед жінок — 20%.
Жінки частіше обирають Manual QA: 78% з них мають цю спеціалізацію проти 54% серед чоловіків. Серед спеціалістів з Automation QA жінки становлять лише 18%, серед General QA — 28%, в той час як серед Manual QA їх 46%.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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