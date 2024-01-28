Динаміка зарплат за мовами програмування — Finance.ua

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Динаміка зарплат за мовами програмування

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Динаміка зарплат за мовами програмування
Динаміка зарплат за мовами програмування
Зарплати розробників зменшилися вперше з початку великої війни. В грудні 2023 року медіана становила $3300 проти $3435 пів року тому. Це торкнулося фахівців майже всіх рівнів.
Про це свідчать результати опитування Dou.ua.
JavaScript. Зарплати сеньйорів повернулися на рівень середини 2022 року: -$250 до $4500. Після двох років стабільності знизилась і медіанна зарплата мідлів (-$100, до $2400). Зарплати джунів практично без змін від початку повномасштабної війни (+$12 до $900).
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Java. Після падіння в першій половині 2023 року зарплати фахівців з Java практично без змін.
C# / .NET. Продовжують знижуватися зарплати розробників рівня Senior: -$200 за пів року, до $4500. Зарплати фахівців рівня Middle та Junior, які залишалися стабільними чи показували невелике зростання, теж впали: -$80 у джуніорів та -$125 у мідлів.
PHP. Зарплати фахівців з PHP зростали, попри повномасштабну війну, до літа 2023 року. Проте в другій половині року медіанні зарплати фахівців усіх рівнів зменшилися: -$300 у сеньйорів, -$165 у мідлів та -$200 у джуніорів.
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Python. Протягом останнього півріччя стали менше отримувати досвідчені фахівці: -$200 у сеньйорів та -$100 у мідлів. Зарплати джунів втримали підвищення першої половини року.
C++. Медіанні зарплати мідлів і сеньйорів не змінилися. Зарплати джуніорів дещо відновилися після падіння в першій половині року (+$100).
Ruby/Rails. Зарплати мідлів різко знизилися та повернулися на рівень 2021 року (-$768). Зарплати сеньйорів теж продовжують знижуватися (-$50 за пів року). Зарплати джуніорів дещо відновилися від падіння пів року тому (+$50) і є одними з найвищих серед всіх мов.
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Swift. Продовжують знижуватися зарплати розробників рівня Middle (-$220 за пів року). Зарплати сеньйорів та джуніорів без змін.
Kotlin. Зарплати сеньйорів помітно знизилися (-$238) і повернулися до рівня середини 2022 року. Джуни теж стали отримувати менше (-$50 за пів року).
TypeScript. Зарплати мідлів та сеньйорів після року стабільності зменшилися в другому півріччі 2023 року: -$150 у сеньйорів і -$100 у мідлів.
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За матеріалами:
Dou
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