Як зареєструвати ПРРО айтівцю — Finance.ua

Як зареєструвати ПРРО айтівцю Сьогодні 20:40 — Особисті фінанси

Як зареєструвати ПРРО айтівцю

Усі підприємці, які мають фізичну точку надання послуг або надають виїзні послуги (фотографи, будівельники тощо), мають використовувати РРО/ПРРО. Найпростішим із двох варіантів вважається саме використовування ПРРО, тому що його можна встановлювати на смартфоні, планшеті, ноутбуці, а чеки можна напряму надсилати на пошту.

Про це пише Speka.

Хто може не використовувати РРО/ПРРО:

ФОП, які перебувають на території проведення бойових дій;

ФОП на 1-й групі спрощеної системи оподаткування;

підприємці, які отримують кошти за надані послуги чи продані товари тільки на рахунок ФОП за реквізитами IBAN (або які отримують оплату за дистанційні послуги за реквізитами ключ-картки / через LiqPay та аналогічні сервіси).

Кроки для реєстрації ПРРО

Для того щоб почати працювати з програмним реєстратором, треба виконати такі дії:

Отримати КЕП. Повний перелік АЦСК за посиланням. Зареєструвати торгову точку (для тих, у кого немає фізичної адреси надання послуг, можна обрати адресу з ЄДР за ФОПом). Це можна зробити через електронний кабінет платника податків. Виберіть запит «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, форма № 20-ОПП» (без поданої форми 20-ОПП наступні кроки будуть неможливі), та заповніть форму наступним чином: — «Тип об'єкта оподаткування»: оберіть номер вашого типу об'єкта з попередньо завантаженої таблиці та впишіть його у форму.- «Ідентифікатор об'єкта оподаткування»: тут вказується числове значення з коду вашого типу об'єкта та самостійно обраного п’ятизначного внутрішнього ідентифікатора. Наприклад: код типу об'єкта — 378 (офіс), внутрішній ідентифікатор — 1, тоді ідентифікатор об'єкта оподаткування виходить 37 800 001.- «Код за КОАТУУ» — це код за адресою реєстрації, який можна знайти за посиланням. Зареєструвати касу. Для цього у кабінеті платника податків перейдіть у розділ «Введення звітності» — «Створити», оберіть «Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій (форма № 1-ПРРО)» та заповніть форму. Звертаємо вашу увагу на те, що розділ «Фіскальний номер» заповнювати не треба, його присвоїть податкова після реєстрації ПРРО. Зареєструвати касира. Для того щоб це зробити, у касира також має бути КЕП. Якщо ж найманих працівників взагалі немає, ви просто реєструєте касу на себе (у такому разі доведеться самостійно відкривати та закривати зміну щодо ПРРО). У кабінеті платника податків перейдіть у розділ «Введення звітності» — «Створити», оберіть «Повiдомлення про надання iнформацiї щодо кваліфікованих/удосконалених сертифiкатiв вiдкритих ключiв, які застосовуються в ПРРО. Форма № 5-ПРРО» та заповніть форму.

Тепер можна підключати той ПРРО, який ви для себе обрали.

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