Де отримують найвищі зарплати: добірка високооплачуваних вакансій — Finance.ua

Де отримують найвищі зарплати: добірка високооплачуваних вакансій
Експерти порталу robota.ua підготували добірку високооплачуваних вакансій для представників різних професій та галузей. Пропозиції актуальні на цю мить і доступні для працевлаштування.
Провідний програміст 1С у bodo
Анонсована зарплата — 100 000−120 000 грн.
📍 Київ
Завдання майбутнього працівника: покращувати швидкість роботи системи; налаштовувати роботу інструментів для аналізу вузьких місць у конфігурації; покращувати досвід роботи співробітників у системі та створювати АРМ; налаштовувати інтеграції з іншими системами (HTTP-сервіси, web-сервіси, API тощо); писати ТЗ самостійно та приймати ТЗ від користувачів; писати інструкції та регламенти; стежити за чистотою коду/простотою та логічністю роботи системи.
Менеджер з питань оподаткування (податкового планування)
Анонсована зарплата — 80 000−100 000 грн.
📍Львів
Вимоги до майбутнього керівника: вища освіта за напрямами «Фінанси», «Аудит», «Бухгалтерській облік»; знання податкового законодавства, розуміння бухгалтерського обліку, досвід у сфері управління податками та податковим навантаженням, розуміння роботи виробничих і аграрних підприємств.
Керівник групи розвитку торговельного маркетингу в ROSHEN
Анонсована зарплата — 150 000 грн.
📍Київ
Побажання до майбутніх працівників: вища освіта; досвід роботи від 5-ти років на аналогічній посаді у сфері FMCG; знання процесу ціноутворення під час промо та навички формування управлінської звітності; досвід роботи з великими масивами інформації, відмінне володіння Excel; досвід роботи з Space management, Apollo, ABM Shelf (буде перевагою).
Керівник відділу постачання та закупівель
Анонсована зарплата — 90 000 грн.
📍Одеса
Українська торгово-виробнича компанія у пошуку керівника. Серед вимог: релевантний досвід роботи від 5-ти років; вміння ефективно вибудовувати комунікацію з постачальниками; знання англійської мови (бажано); розвинені навички ведення переговорів та управлінські навички; досвід роботи в 1С8 УВП та формування задач для автоматизації процесів під запити компанії; вміння працювати з великими обсягами інформації та обробляти дані для бізнес-аналітики процесу закупок (просунутий рівень володіння MS Excel).
Головний бухгалтер
Анонсована зарплата — 80 000 грн.
📍Київ
Паливна компанія, входить в групу компаній експрес-доставок в Україні та Європі, запрошує взяти участь у конкурсі на позицію. Зона відповідальності: бухгалтерський та податковий облік компанії (роздріб палива); ПДВ, акциз, ЗЕД, звітність на загальній системі оподаткування.
Операційний директор (chief operating officer)
Анонсована зарплата — 110 000−140 000 грн.
📍Кам'янець-Подільський
Міжнародна рекрутингова компанія шукає в команду досвідченого фахівця, який допоможе вдосконалити бізнес-процеси компанії та операційно управлятиме бізнесом. Анонсується: допомога з релокейтом + оплата житла, якщо ви з іншого міста; випробувальний термін — 2 місяці (підписується договір); після успішного проходження випробувального терміну — оформлення в штат; оплачувана відпустка та лікарняні; отримання коштів на відвідування спортзалів, гуртків; оплата необхідного навчання для підвищення кваліфікації.
Заступник комерційного директора
Анонсована зарплата — 150 000 грн.
📍Київ
Один з провідних лідерів у сфері дистрибуції та роздрібної торгівлі в Україні шукає фахівця. Роботодавець звертає увагу на: досвід роботи у сфері комерції та маркетингу — не менше 5-ти років, зокрема, на керівних посадах; знання фармацевтичного ринку та дистрибуційних процесів; високий рівень аналітичних та стратегічних навичок; вміння керувати командою та досягати поставлених цілей.
Директор департаменту асортименту
Анонсована зарплата — 150 000 грн.
📍Київ
Мережа аптек шукає директора. Серед завдань: розробка та впровадження стратегії асортименту, враховуючи потреби та попит клієнтів; аналіз ринку та конкурентів для пошуку нових товарів та ідей; управління процесом закупівлі товарів та співпраця з постачальниками; організація та контроль роботи підрозділів категорійного менеджменту, трейд-маркетингу та ВТМ; планування та контроль фінансових показників департаменту.
Директор з маркетингу в RoBeauty
Анонсована зарплата — 100 000 грн.
📍Одеса (віддалено)
Український бренд косметики для тіла шукає справжнього гуру маркетингу. Пропонується: участь у наймасштабнішому beauty-проєкті, робота у стабільній компанії; досвідчена команда та завжди продуктивна атмосфера; можливість реалізації ваших грандіозних ідей.
Виконавчий директор
Анонсована зарплата — 100 000−200 000 грн.
📍Київ
Девелоперська компанія шукає в команду директора. Портрет ідеального кандидата: досвід у сфері нерухомості або девелопменту; успішний запуск роботи компанії з нуля (буде перевагою); високий рівень стратегічного мислення та здатність до прийняття рішень; здатність формувати ефективні команди та вдосконалювати корпоративну культуру; відмінні навички управління проєктами та командою.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Поділитися новиною