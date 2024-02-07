Де отримують найвищі зарплати: добірка високооплачуваних вакансій — Finance.ua

Де отримують найвищі зарплати: добірка високооплачуваних вакансій Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Де отримують найвищі зарплати: добірка високооплачуваних вакансій

Експерти порталу robota.ua підготували добірку високооплачуваних вакансій для представників різних професій та галузей. Пропозиції актуальні на цю мить і доступні для працевлаштування.

Провідний програміст 1С у bodo

Анонсована зарплата — 100 000−120 000 грн.

📍 Київ

Завдання майбутнього працівника: покращувати швидкість роботи системи; налаштовувати роботу інструментів для аналізу вузьких місць у конфігурації; покращувати досвід роботи співробітників у системі та створювати АРМ; налаштовувати інтеграції з іншими системами (HTTP-сервіси, web-сервіси, API тощо); писати ТЗ самостійно та приймати ТЗ від користувачів; писати інструкції та регламенти; стежити за чистотою коду/простотою та логічністю роботи системи.

Менеджер з питань оподаткування (податкового планування)

Анонсована зарплата — 80 000−100 000 грн.

📍Львів

Вимоги до майбутнього керівника: вища освіта за напрямами «Фінанси», «Аудит», «Бухгалтерській облік»; знання податкового законодавства, розуміння бухгалтерського обліку, досвід у сфері управління податками та податковим навантаженням, розуміння роботи виробничих і аграрних підприємств.

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Керівник групи розвитку торговельного маркетингу в ROSHEN

Анонсована зарплата — 150 000 грн.

📍Київ

Побажання до майбутніх працівників : вища освіта; досвід роботи від 5-ти років на аналогічній посаді у сфері FMCG; знання процесу ціноутворення під час промо та навички формування управлінської звітності; досвід роботи з великими масивами інформації, відмінне володіння Excel; досвід роботи з Space management, Apollo, ABM Shelf (буде перевагою).

Керівник відділу постачання та закупівель

Анонсована зарплата — 90 000 грн.

📍Одеса

Українська торгово-виробнича компанія у пошуку керівника . Серед вимог: релевантний досвід роботи від 5-ти років; вміння ефективно вибудовувати комунікацію з постачальниками; знання англійської мови (бажано); розвинені навички ведення переговорів та управлінські навички; досвід роботи в 1С8 УВП та формування задач для автоматизації процесів під запити компанії; вміння працювати з великими обсягами інформації та обробляти дані для бізнес-аналітики процесу закупок (просунутий рівень володіння MS Excel).

Головний бухгалтер

Анонсована зарплата — 80 000 грн.

📍Київ

Паливна компанія, входить в групу компаній експрес-доставок в Україні та Європі, запрошує взяти участь у конкурсі на позицію. Зона відповідальності: бухгалтерський та податковий облік компанії (роздріб палива); ПДВ, акциз, ЗЕД, звітність на загальній системі оподаткування.

Операційний директор (chief operating officer)

Анонсована зарплата — 110 000−140 000 грн.

📍Кам'янець-Подільський

Міжнародна рекрутингова компанія шукає в команду досвідченого фахівця, який допоможе вдосконалити бізнес-процеси компанії та операційно управлятиме бізнесом. Анонсується: допомога з релокейтом + оплата житла, якщо ви з іншого міста; випробувальний термін — 2 місяці (підписується договір); після успішного проходження випробувального терміну — оформлення в штат; оплачувана відпустка та лікарняні; отримання коштів на відвідування спортзалів, гуртків; оплата необхідного навчання для підвищення кваліфікації.

Заступник комерційного директора

Анонсована зарплата — 150 000 грн.

📍Київ

Один з провідних лідерів у сфері дистрибуції та роздрібної торгівлі в Україні шукає фахівця. Роботодавець звертає увагу на: досвід роботи у сфері комерції та маркетингу — не менше 5-ти років, зокрема, на керівних посадах; знання фармацевтичного ринку та дистрибуційних процесів; високий рівень аналітичних та стратегічних навичок; вміння керувати командою та досягати поставлених цілей.

Директор департаменту асортименту

Анонсована зарплата — 150 000 грн.

📍Київ

Мережа аптек шукає директора. Серед завдань: розробка та впровадження стратегії асортименту, враховуючи потреби та попит клієнтів; аналіз ринку та конкурентів для пошуку нових товарів та ідей; управління процесом закупівлі товарів та співпраця з постачальниками; організація та контроль роботи підрозділів категорійного менеджменту, трейд-маркетингу та ВТМ; планування та контроль фінансових показників департаменту.

Директор з маркетингу в RoBeauty

Анонсована зарплата — 100 000 грн.

📍Одеса (віддалено)

Український бренд косметики для тіла шукає справжнього гуру маркетингу. Пропонується: участь у наймасштабнішому beauty-проєкті, робота у стабільній компанії; досвідчена команда та завжди продуктивна атмосфера; можливість реалізації ваших грандіозних ідей.

Виконавчий директор

Анонсована зарплата — 100 000−200 000 грн.

📍Київ

Девелоперська компанія шукає в команду директора. Портрет ідеального кандидата: досвід у сфері нерухомості або девелопменту; успішний запуск роботи компанії з нуля (буде перевагою); високий рівень стратегічного мислення та здатність до прийняття рішень; здатність формувати ефективні команди та вдосконалювати корпоративну культуру; відмінні навички управління проєктами та командою.

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