Які вакансії пропонують на Єдиному порталі: від традиційних до незвичних — Finance.ua

Які вакансії пропонують на Єдиному порталі: від традиційних до незвичних Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Які вакансії пропонують на Єдиному порталі: від традиційних до незвичних

«Єдиний портал вакансій», який був створений спільними зусиллями Мінекономіки, Державної служби зайнятості та провідними сайтами з пошуку роботи пропонує близько 200 тисяч вакансій для українців.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

В базі даних Державної служби зайнятості понад 40 тисяч, з них це звичні та традиційні для українців професії:

продавець, офіс-менеджер, бухгалтер, кухар, вчитель, лікар, вантажник, водій, електрик.

Пропозиції з родзинкою

Позиції метеоролога, гончара, купажника чаю, жокея, складальника годинників, відмітчика термометрів.

Творчі професії

З творчих вирізняються такі, як: ведучий дискотеки, репетитор з вокалу, художник-бутафор, реставратор пам’яток архітектури, дизайнер пакування тощо.

Зауважимо, що вакансії, з якими фахівці служби починають працювати, проходять ретельну перевірку на предмет відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства.

Якщо в тексті пропозиції стають помітними ознаки дискримінації за віком, статю, расою та іншими ознаками і переконаннями, вони повертаються на доопрацювання.

Як подати вакансію

Подати вакансію або резюме можна самостійно через особистий кабінет

Інструкцію зі створення кабінету можна переглянути тут.

Нагадаємо, у Київському центрі зайнятості на початку 2024 року налічується близько 2 тис. вакансій, найбільше затребувані вакансії у сферах побутового обслуговування, торгівлі, логістики, охорони здоров’я та освіти. Найбільш затребуваними вакансіями в Києві є слюсарі різних напрямів — 108 вакансій, продавці - 74, лікарі різних напрямів — 71, водії - 67, інженери різних напрямів — 62, бухгалтери — 54, вчителі - 45, кухарі - 40, менеджери різних напрямів — 30, а також фахівці з публічних закупівель — 14.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих роботодавцями вакансіях становить:

слюсар — 30 тис. грн,

продавець — 25 тис. грн,

лікар — 30 тис. грн,

водій — 40 тис. грн,

інженер — 110 тис. грн,

бухгалтер — 30 тис. грн,

Довідка Finance.ua:

Аналітики сайту robota.ua опублікували січневу добірку вакансій у державному секторі, яка містить цікаві пропозиції для тих, хто хоче попрацювати на благо країни.

Вакансії, які військові частини розміщують на платформі від robota.ua, публікують на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. На наступному етапі співпраці ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям в кожному регіоні України. В першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Cил оборони.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

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