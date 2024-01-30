Які вакансії пропонують на Єдиному порталі: від традиційних до незвичних — Finance.ua

Які вакансії пропонують на Єдиному порталі: від традиційних до незвичних
«Єдиний портал вакансій», який був створений спільними зусиллями Мінекономіки, Державної служби зайнятості та провідними сайтами з пошуку роботи пропонує близько 200 тисяч вакансій для українців.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.
В базі даних Державної служби зайнятості понад 40 тисяч, з них це звичні та традиційні для українців професії:
- продавець, офіс-менеджер, бухгалтер, кухар, вчитель, лікар, вантажник, водій, електрик.
Пропозиції з родзинкою
Позиції метеоролога, гончара, купажника чаю, жокея, складальника годинників, відмітчика термометрів.
Творчі професії
З творчих вирізняються такі, як: ведучий дискотеки, репетитор з вокалу, художник-бутафор, реставратор пам’яток архітектури, дизайнер пакування тощо.
Зауважимо, що вакансії, з якими фахівці служби починають працювати, проходять ретельну перевірку на предмет відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства.
Якщо в тексті пропозиції стають помітними ознаки дискримінації за віком, статю, расою та іншими ознаками і переконаннями, вони повертаються на доопрацювання.
Як подати вакансію
Подати вакансію або резюме можна самостійно через особистий кабінет.
Інструкцію зі створення кабінету можна переглянути тут.
Нагадаємо, у Київському центрі зайнятості на початку 2024 року налічується близько 2 тис. вакансій, найбільше затребувані вакансії у сферах побутового обслуговування, торгівлі, логістики, охорони здоров’я та освіти. Найбільш затребуваними вакансіями в Києві є слюсарі різних напрямів — 108 вакансій, продавці - 74, лікарі різних напрямів — 71, водії - 67, інженери різних напрямів — 62, бухгалтери — 54, вчителі - 45, кухарі - 40, менеджери різних напрямів — 30, а також фахівці з публічних закупівель — 14.
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих роботодавцями вакансіях становить:
- слюсар — 30 тис. грн,
- продавець — 25 тис. грн,
- лікар — 30 тис. грн,
- водій — 40 тис. грн,
- інженер — 110 тис. грн,
- бухгалтер — 30 тис. грн,
Довідка Finance.ua:
- Аналітики сайту robota.ua опублікували січневу добірку вакансій у державному секторі, яка містить цікаві пропозиції для тих, хто хоче попрацювати на благо країни.
- Вакансії, які військові частини розміщують на платформі від robota.ua, публікують на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. На наступному етапі співпраці ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям в кожному регіоні України. В першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Cил оборони.
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