Кар'єра в державному секторі: цікаві вакансії січня — Finance.ua

Кар'єра в державному секторі: цікаві вакансії січня Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Кар'єра в державному секторі: цікаві вакансії січня

Аналітики сайту robota.ua опублікували січневу добірку вакансій у державному секторі, яка містить цікаві пропозиції для тих, хто хоче попрацювати на благо країни.

Обов’язки майбутнього працівника на посаді: складання процесуальних документів до суду; вміння працювати з великим обсягом інформації.

Серед вимог: вища юридична освіта (бакалавр, молодший бакалавр); впевнений користувач у MS Office та оргтехніки. Посада декретна (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника та на період воєнного стану).

У Києві шукають головного спеціаліста Відділу моніторингу виконання договорів щодо первинної медичної допомоги/спеціалізованої медичної допомоги/реімбурсації управління моніторингу.

Основні вимоги до кандидатів: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Право», «Економіка» або «Облік та аудит»; досвід роботи за спеціальністю — не менше 2-х років.

Національний перевізник вантажів та пасажирів запрошує стати частиною команди у Києві.

Що доведеться робити на посаді: взаємодіяти з АТ «Прозорро.Продажі» та електронними торговими майданчиками; візуально оформлювати текстову інформацію; створювати презентаційні матеріали у програмі PowerPoint.

Кінотеатр шукає відповідального та енергійного керівника.

Пропонується: конкурентна заробітна плата у розмірі 22 000 грн; графік роботи — 5/2 та можливість індивідуального графіка; можливості для професійного розвитку у сфері розваг та кінематографу; дружна та креативна робоча атмосфера; знижки на кіно та інші розваги у кінотеатрі.

Серед обов’язків майбутнього працівника: обстежувати об'єкти газифікації; розробляти проєкти встановлення вузлів обліку газу; розробляти технічні рішення середньої складності під час реконструкції систем газопостачання; надавати консультації замовникам.

Національний оператор поштового зв’язку шукає фахівця у Києві.

Портрет ідеального кандидата: вища освіта (економіка, менеджмент, управління персоналом); досвід роботи в бізнес-аналітиці - не менше 3-х років; досвід розробки й впровадження особистого кабінету співробітника в різних ERP-рішеннях — обов’язковий; розуміння основ циклу розробки програмного забезпечення (SDLC), основ проєктного управління (Project Management), принципів та підходів гнучкої методології (Agile); знання нотацій BPMN, базові знання SQL, принципів розробки програмного забезпечення, побудови інтеграції.

Очікування від кандидатів: досвід роботи з інформаційними сайтами — не менше 3-х років у великих системних компаніях або топових медіа чи діджитал агенціях; повна вища освіта за напрямом: Інформаційні системи та технології, Комп’ютерні науки, Маркетинг, Менеджмент, Реклама, Зв’язки з громадськістю, Соціологія, Економіка; знання і практичне застосування інструментів вебаналітики; адміністрування інтернет-ресурсів через CMS; досвід роботи контент-менеджером; рівень англійської мови — не нижче B1; досвідчений користувач MS Office; вільне користування сервісами Google (інтеграція з сервісами Google), Low-code платформами на рівні користувача.

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