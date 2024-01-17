Яких працівників найбільше шукають на роботу в Києві — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яких працівників найбільше шукають на роботу в Києві

Особисті фінанси
40
Яких працівників найбільше шукають на роботу в Києві
Яких працівників найбільше шукають на роботу в Києві
У Київському центрі зайнятості на початку 2024 року налічується близько 2 тис. вакансій, найбільше затребувані вакансії у сферах побутового обслуговування, торгівлі, логістики, охорони здоров’я та освіти.
«Серед лідерів за кількістю вакансій — сфери, в яких працівники потрібні, незважаючи на воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта й охорона здоров’я. Вочевидь, після нашої перемоги деякі професійні напрями будуть більш затребуваними (зокрема будівництво та виробництво будівельних матеріалів, оборона й охорона правопорядку, логістика, інформаційні технології, медицина, освіта тощо)», — повідомила пресслужба КМЦЗ.
Читайте також
Найбільш затребуваними вакансіями в Києві є слюсарі різних напрямів — 108 вакансій, продавці - 74, лікарі різних напрямів — 71, водії - 67, інженери різних напрямів — 62, бухгалтери — 54, вчителі - 45, кухарі - 40, менеджери різних напрямів — 30, а також фахівці з публічних закупівель — 14.

Які зарплати пропонують

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих роботодавцями вакансіях становить:
  • слюсар — 30 тис. грн,
  • продавець — 25 тис. грн,
  • лікар — 30 тис. грн,
  • водій — 40 тис. грн,
  • інженер — 110 тис. грн,
  • бухгалтер — 30 тис. грн,
  • вчитель — 20 тис. грн,
  • кухар — 44 тис. грн,
  • менеджер — 67 тис. грн,
  • фахівець із публічних закупівель — 22 тис. грн.
Водночас роботодавці готові платити працівникам високі зарплати, проте висувають серйозні вимоги до їхнього рівня кваліфікації та досвіду роботи.
Читайте також
«Саме через невідповідність рівня підготовки претендентів кваліфікаційним вимогам роботодавців буває доволі складно підібрати працівників потрібного рівня, щоб заповнити певну вакансію», — наголошується в повідомленні.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.