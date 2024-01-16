Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть також у центрах зайнятості — Finance.ua

Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть також у центрах зайнятості Сьогодні 10:35 — Особисті фінанси

Рекрутинг до ЗСУ: вакансії відтепер розміщуватимуть також у центрах зайнятості

Вакансії на військові посади відтепер також розміщуватимуть у центрах зайнятості, де з ними зможуть ознайомитися безробітні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Тепер вакансії, які військові частини розміщують на платформі від robota.ua, публікують на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості . На наступному етапі співпраці ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям в кожному регіоні України», — сказано в повідомленні.

В першу чергу це стосується небойових спеціальностей, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Cил оборони.

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«Ми продовжуємо розвивати проєкт рекрутингу до Сил оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах. Співпраця Міноборони, Державного центру зайнятості та robota.ua — це ще один крок, який дозволить зробити рекрутинг більш ефективним. І ми дуже дякуємо нашим партнерам за їхню патріотичну позицію та взаємодію у такому важливому для держави проєкті», — прокоментувала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Мережа регіональних та базових центрів зайнятості налічує 535 установ та підрозділів.

Нагадаємо, в Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до Збройних сил, який націлений на пошук операторів для роти ударних дронів. Мета проєкту — пояснити охочим, ким вони можуть стати, якою буде зарплата, які завдання виконуватимуть, яким буде навчання тощо.

Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та «OLX Робота» отримали майже 37 500 відгуків на військові вакансії. Найбільше відгуків отримала платформа Lobby X — близько 19 800. На другому місці за кількістю відгуків — Work.ua. Йдеться майже про 15 000 відгуків.

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