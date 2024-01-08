В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до ЗСУ — Finance.ua

В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до ЗСУ Сьогодні 11:29 — Казна та Політика

В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до ЗСУ

В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до Збройних сил, який націлений на пошук операторів для роти ударних дронів.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини».

«Ми якраз знаходимось на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили кілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. І якраз тестуємо процес, наскільки там взагалі є зворотній зв’язок від охочих вступити до лав Збройних сил і мобілізуватися саме в роту ударних дронів», — сказав Федоров.

Він зазначив, що мета проєкту — пояснити охочим, ким вони можуть стати, якою буде зарплата, які завдання виконуватимуть, яким буде навчання тощо. «Ми будемо детально пояснювати, як саме працювати в ротах ударних дронів. Як ти можеш бути там найбільш ефективним», — підкреслив Федоров.

Він додав, що проєкт доволі складно запустити, бо необхідно перебудовувати систему.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді цього року Міністерство оборони України запустило проєкт рекрутингу до Збройних сил України.

Довідка Finance.ua:

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