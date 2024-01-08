В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до ЗСУ — Finance.ua

В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до ЗСУ
В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до Збройних сил, який націлений на пошук операторів для роти ударних дронів.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини».
«Ми якраз знаходимось на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили кілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. І якраз тестуємо процес, наскільки там взагалі є зворотній зв’язок від охочих вступити до лав Збройних сил і мобілізуватися саме в роту ударних дронів», — сказав Федоров.
Він зазначив, що мета проєкту — пояснити охочим, ким вони можуть стати, якою буде зарплата, які завдання виконуватимуть, яким буде навчання тощо. «Ми будемо детально пояснювати, як саме працювати в ротах ударних дронів. Як ти можеш бути там найбільш ефективним», — підкреслив Федоров.
Він додав, що проєкт доволі складно запустити, бо необхідно перебудовувати систему.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді цього року Міністерство оборони України запустило проєкт рекрутингу до Збройних сил України.
Довідка Finance.ua:
- в Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон;
- Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».
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