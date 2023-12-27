Україна проведе облік військовозобов'язаних за кордоном — Finance.ua

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Україна проведе облік військовозобов'язаних за кордоном

Казна та Політика
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Україна проведе облік військовозобов'язаних за кордоном
Україна проведе облік військовозобов'язаних за кордоном
В Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, Міністерство оборони консолідувало всі бази даних і знає, скільки військовозобов'язаних перебувають в Україні, а скільки — за кордоном.
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«По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, ми просто закликаємо їх пройти облік. По-друге, так, після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивуючі… Ми запропонуємо рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Після цього людина може бути впевнена, де та з ким буде служити», — пояснив він.
Умєров додав, що питання можливого обмеження прав таких людей розглядається, проводяться консультації з правоохоронцями та Мін'юстом.
«Але, як я сказав, фокус не на те, як покарати людину, а як зробити це з честю і надати всі можливості, для того, щоб у військовослужбовця було право… Які категорії обмежень будуть запроваджені - це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування», — зазначив міністр.
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В листопаді ЗМІ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення рф кордони сусідніх країн нелегально перетнули близько 19 740 українців. Ще 21 113 людей затримали на кордоні.
У Державній прикордонній службі повідомляли, що з країни щодня виїжджає близько шести тисяч чоловіків призовного віку. Водночас близько 100 людей отримують відмову у перетині державного кордону.
Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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