Україна проведе облік військовозобов'язаних за кордоном — Finance.ua

Україна проведе облік військовозобов'язаних за кордоном Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Україна проведе облік військовозобов'язаних за кордоном

В Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Міністерство оборони консолідувало всі бази даних і знає, скільки військовозобов'язаних перебувають в Україні, а скільки — за кордоном.

Читайте також Скільки платитимуть військовим з 1 січня

«По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, ми просто закликаємо їх пройти облік. По-друге, так, після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивуючі… Ми запропонуємо рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Після цього людина може бути впевнена, де та з ким буде служити», — пояснив він.

Умєров додав, що питання можливого обмеження прав таких людей розглядається, проводяться консультації з правоохоронцями та Мін'юстом.

«Але, як я сказав, фокус не на те, як покарати людину, а як зробити це з честю і надати всі можливості, для того, щоб у військовослужбовця було право… Які категорії обмежень будуть запроваджені - це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування», — зазначив міністр.

Читайте також Які штрафи і покарання «світять» за ухилення від мобілізації

В листопаді ЗМІ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення рф кордони сусідніх країн нелегально перетнули близько 19 740 українців. Ще 21 113 людей затримали на кордоні.

У Державній прикордонній службі повідомляли, що з країни щодня виїжджає близько шести тисяч чоловіків призовного віку. Водночас близько 100 людей отримують відмову у перетині державного кордону.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.