Скільки платитимуть військовим з 1 січня — Finance.ua

Скільки платитимуть військовим з 1 січня Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Скільки платитимуть військовим з 1 січня

В Україні з 1 січня зарплати військових не зміняться. Розмір грошових виплат бійцям залежить безпосередньо від участі у бойових діях та виконання бойових завдань.

Як йдеться у матеріалі OBOZ.UA, заробітна плата військового залежить не так від його спеціальності, як від того, які завдання і де він виконує. Наприклад, стрілки, які не задіяні у виконанні бойових завдань, у листопаді отримають 20 587 грн. Водночас військові такої ж спеціальності (стрілок), які виконують бойові завдання, можуть отримувати значно більше — 50 587 грн. Найбільшу зарплату отримуватимуть учасники бойових дій. Вони можуть розраховувати на 120 587 грн на місяць.

30 тис. грн — лише доплачують тим, хто веде розмінування поза зоною бойових дій.

100 тисяч гривень — отримують бійці протиповітряної оборони та ракетних військ, а також артилеристи, які завдають вогняної поразки противнику без умови перебування в зоні бойових дій. Такі виплати бійці отримують із 29 вересня, раніше таким військовим приходило на карту по 30 тисяч гривень.

50 тисяч гривень — військові зі складу командування та штабів, які здійснюють управління частинами підрозділів. Нарахування провадиться з 29 вересня, раніше вони отримували по 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень — військові, які розмінюють території за межами зони ведення бойових дій. Нарахування здійснюється з 29 вересня.

Поранені військовослужбовці у січні можуть розраховувати на зарплату у розмірі 20 тисяч гривень. Інструктори одержують від 15 до 30 тисяч гривень, терміновики — 6 тисяч, а курсанти по 2350 гривень.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Обозреватель За матеріалами:

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