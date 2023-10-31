Військовим, які не брали участі в бойових діях, загалом виплатили понад 123 млн грн, — Міноборони Сьогодні 09:45 — Кримінал

Військовим, які не брали участі в бойових діях, загалом виплатили понад 123 млн грн, — Міноборони

Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин та встановила, що більш як 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо», — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Перевірки виявили, що командири деяких військових частин занадто вільно тлумачили такі терміни, як «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання», і виплачували додаткову винагороду на свій розсуд.

В одному з випадків вдалося з’ясувати, що військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області вже за кілька місяців після відступу росіян, чомусь виплатили щомісячну доплату у 100 тисяч. Загальна сума виплат за період з вересня до грудня 2022-го року склала 6,5 мільйони гривень, хоча до переліку районів ведення бойових дій Київська область вже не належала.

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Командир іншої військової частини видав наказ на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які перебували у пункті постійної дислокації в Києві та виконували щоденні завдання за своїми посадами. Таким чином юридична служба, відділення персоналу, стройова частина, відділення планування, логістики, морально-психологічного забезпечення, а також військовослужбовці фінансово-економічної служби, служби охорони державної таємниці та інший «підпорядкований особовий склад» отримували додаткові виплати. Виконання бойових завдань цими підрозділами не передбачене. У підсумку Служба внутрішнього аудиту встановила зайве використання майже 60 мільйонів гривень з бюджету.

Міністерство оборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб відновити справедливість: виплати додаткової винагороди мають отримувати лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

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Пропозиція Міноборони — чітко й однозначно визначити терміни «участь у бойових діях» та «бойове (спеціальне) завдання». Оскільки розмитість цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад, бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій.

Водночас важливо враховувати право на додаткові виплати для всіх військовослужбовців, які виконують завдання в зонах без активних бойових дій (наприклад, у складі груп ППО).

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