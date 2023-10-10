В ДБР назвали кількість справ щодо порушень у військкоматах і ВЛК — Finance.ua

В ДБР назвали кількість справ щодо порушень у військкоматах і ВЛК Сьогодні 19:17 — Кримінал

В ДБР назвали кількість справ щодо порушень у військкоматах і ВЛК

Державне бюро розслідувань відкрило 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у військкоматах і військово-лікарських комісіях.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

В межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень. Фігуранти і учасники цих схем понесуть заслужене покарання. Завдяки роботі ДБР суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень.

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Додаткові заходи ДБР з протидії вчиненню посадовцями військкоматів корупційних та інших кримінальних правопорушень дають конкретні результати.

«Бюро попереджає посадовців, які виношують наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни: вас обов’язково буде викрито та притягнуто до відповідальності», — наголошують в ДБР.

Інфографіка: ДБР

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