В ДБР назвали кількість справ щодо порушень у військкоматах і ВЛК — Finance.ua

В ДБР назвали кількість справ щодо порушень у військкоматах і ВЛК
Державне бюро розслідувань відкрило 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у військкоматах і військово-лікарських комісіях.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.
В межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень. Фігуранти і учасники цих схем понесуть заслужене покарання. Завдяки роботі ДБР суди арештували майно хабарників на суму понад 3,2 млн гривень.
Додаткові заходи ДБР з протидії вчиненню посадовцями військкоматів корупційних та інших кримінальних правопорушень дають конкретні результати.
«Бюро попереджає посадовців, які виношують наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни: вас обов’язково буде викрито та притягнуто до відповідальності», — наголошують в ДБР.
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