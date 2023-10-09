Запорізький військкомат незаконно вилучив у підприємства автомобілів на 11 млн грн — Finance.ua

Запорізький військкомат незаконно вилучив у підприємства автомобілів на 11 млн грн Сьогодні 19:14 — Кримінал

Запорізький військкомат незаконно вилучив у підприємства автомобілів на 11 млн грн, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань викрило зловживання у запорізькому військкоматі при вилученні автомобілів на потребу військових.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю Центрального об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя. Він безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму в 11 млн грн.

На початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату займався мобілізацією транспортних засобів, обираючи автомобілі для вилучення на «свій смак».

У березні 2022 року він прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходиться поза межами територіальної юрисдикції військкомату, з озброєним супроводом. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було.

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У працівника військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств.

З порушеннями посадовцю вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Це — чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн.

Фото: dbr.gov.ua

Наразі офіцеру Центрального ОРТЦК та СП Запоріжжя оголошено про підозру у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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