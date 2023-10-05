НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень — Finance.ua

НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень Сьогодні 11:15 — Кримінал

НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.

Читайте також НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн

З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.

Читайте також Зеленський пояснив рішення звільнити усіх обласних воєнкомів

Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільно процесуального кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.