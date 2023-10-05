НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень

Кримінал
54
НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень
НАЗК виявило у полтавського воєнкома підозрілі активи на 1,8 млн гривень
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.
Читайте також
З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.
Читайте також
Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільно процесуального кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.