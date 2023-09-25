НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн — Finance.ua
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НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн

Кримінал
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НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн
НАЗК виявило необгрунтовані активи у самбірського воєнкома на понад 4,4 млн грн
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області на понад 4,4 млн грн.
Про це повідомляється на сайті НАЗК.
Встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020−2022 років придбали низку об'єктів нерухомого майна.
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Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте за рахунок заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол. США.
Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.
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Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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