Суд арештував майно колишнього одеського воєнкома — Finance.ua
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Суд арештував майно колишнього одеського воєнкома

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Суд наклав арешт на майно, гроші, а також банківські рахунки колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова та членів його родини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Загалом було арештовано:
  • земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;
  • будинки та квартири в Одесі;
  • автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску;
  • автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску;
  • автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску;
  • автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року випуску;
  • автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску;
  • автомобіль Audi A6, 1999 року випуску.
«Слідством встановлено, що родичі воєнкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту», — пише пресслужба.

Що цьому передувало?

На початку травня проти Борисова було порушено кримінальну справу через підозру в продажі «білих квитків». Після цього його усунули з посади начальника Одеського обласного військкомату.
ЗМІ з’ясували, що під час війни родина Борисова придбала нерухомість й автомобілі вартістю кілька сотень тисяч доларів. Також була придбала вілла в Іспанії за майже 4 мільйони євро.
25 липня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний Борисову у вигляді тримання під вартою.
За матеріалами:
РБК-Україна
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