В Одесі викрили злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їхнім родичам — Finance.ua
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В Одесі викрили злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їхнім родичам

Кримінал
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В Одесі викрили злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їхнім родичам
В Одесі викрили злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їхнім родичам, Фото: ДБР
Працівники ДБР викрили схему в Одеському районному територіальнім центрі комплектування та соціальної підтримки, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.
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За 12 тисяч доларів їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності до військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.
Допомагала підшукувати «віп-клієнтів» знайома працівника ТЦК — начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.
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Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки «допомогли» щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними до військової служби.
5 жовтня 2023 року працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тисяч доларів США оплати за послугу від чергового клієнта.
Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП.
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Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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