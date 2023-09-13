В Україні викрили нові «схеми для ухилянтів»: серед затриманих — очільники військкомату та філії університету Сьогодні 18:30 — Кримінал

В Україні викрили нові «схеми для ухилянтів»: серед затриманих — очільники військкомату та філії університету, Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки повідомила про заблокування ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Серед затриманих фігурантів — начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.

За гроші зловмисники «допомагали» своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від 800 до 8 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників.

Так, на Харківщині затримано начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для реалізації «схеми» посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам «важкі діагнози».

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Одержану підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.

У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця «гарантувала» військовозобов'язаним «позачергове» зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.

У подальшому вона обіцяла «студентам» відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.

На Закарпатті ліквідовано ще два канали нелегальної міграції за межі України. Так, у Тячівському районі зловмисник «сплавляв» ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону.

Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками.

На Івано-Франківщині викрито трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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