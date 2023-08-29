«Заробили» на ухилянтах майже 4 млн грн: правоохоронці затримали на Чернігівщині очільницю ЦНАПу та її поплічників — Finance.ua

«Заробили» на ухилянтах майже 4 млн грн: правоохоронці затримали на Чернігівщині очільницю ЦНАПу та її поплічників Сьогодні 15:30 — Кримінал

«Заробили» на ухилянтах майже 4 млн грн: правоохоронці затримали на Чернігівщині очільницю ЦНАПу та її поплічників, Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала у Чернігівській області ще одну корупційну схему ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон. Організатором оборудки виявилась очільниця одного з міських центрів надання адмінпослуг (ЦНАП).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що очільниця ЦНАПу залучила до незаконної діяльності ще трьох спільників. За суму від 2,5 тис. доларів США вони «допомагали» ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. Потім, використовуючи ці підробки, фігуранти забезпечували своїх клієнтів дозволами на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

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Таким чином зловмисники «заробили» на мобілізації в умовах війни майже 4 млн. гривень.

Зазначається, що для «немісцевих» чоловіків посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, аби ухилянтів можна було поставити на облік і потім «списати» саме через місцевий ТЦК.

Двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників і діяли як посередники для передачі хабаря.

Ще один фігурант перебуває за кордоном і звідти координував діяльність учасників оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів виявлено:

готівку, одержану злочинним шляхом;

фальшиві довідки з військкомату;

комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

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Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук, вказали в СБУ.

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