Платили до 5 тисяч доларів. СБУ заблокувала три канали виїзду ухилянтів з України — Finance.ua
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Платили до 5 тисяч доларів. СБУ заблокувала три канали виїзду ухилянтів з України

Кримінал
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Платили до 5 тисяч доларів. СБУ заблокувала три канали виїзду ухилянтів з України
Платили до 5 тисяч доларів. СБУ заблокувала три канали виїзду ухилянтів з України, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки заблокувала три схеми незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано чотирьох організаторів нелегальних «трафіків».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисники регулярно підшуковували охочих втекти за кордон на підставі підроблених документів.
Такі «послуги» ділки оцінювали від 2,5 до 5 тис. дол. Сума коливалась залежно від місця проживання клієнта і терміновості його виїзду до зарубіжної країни.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
У Києві контррозвідники СБУ викрили мешканця столиці, який пропонував потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом волонтерів.
Використовуючи свої зв’язки серед представників місцевих благодійних фондів, зловмисник вносив «клієнтів» до системи «Шлях» як водіїв гуманітарних вантажів.
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Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено поліцейський жетон, що вважався втраченим. Його зловмисник використовував у протиправній діяльності.
На Львівщині затримано колишнього адвоката, який організував власний канал нелегальної міграції.
За гроші він «гарантував» військовозобов'язаним безперешкодний виїзд з України на підставі фейкового «посвідчення» учасника громадської організації, який перевозить гумдопомогу.
На Рівненщині викрито ще двох фігурантів. Ділки займались фіктивним працевлаштуванням ухилянтів на посаду водіїв у місцеву фірму, що займається міжнародними перевезеннями до країн Євросоюзу.
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Наразі організаторам злочинної діяльності повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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