ДБР викрило організацію, яка заволоділа 178,5 млн грн лісгоспів під виглядом виконання лісозаготівельних робіт

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію, яка заволоділа 178,5 млн грн лісгоспів під виглядом виконання лісозаготівельних робіт, які не проводила.

За даними слідства, схему організував підприємець із Черкащини, який мав зв’язки у державному лісогосподарському підприємстві. До неї він залучив керівника лісового господарства, лісників та бухгалтерку.

«У 2023−2025 роках підконтрольна компанія уклала з філіями держлісгоспів у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях договори на лісозаготівельні роботи загальною вартістю 178,5 млн грн. При цьому підприємство не мало ані працівників, ані необхідної техніки», — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, бухгалтерка готувала документи для участі в аукціонах та укладення договорів, а лісники підписували акти про нібито виконані роботи. На їх підставі держпідприємства перераховували кошти приватній компанії.

Надалі гроші виводили через близько 20 ФОПів, переводили у готівку та розподіляли між учасниками злочинної організації.

Правоохоронці додали, що за одним із встановлених епізодів йдеться про заволодіння 9,2 млн грн коштів філії лісогосподарського підприємства на Вінниччині. Щодо інших епізодів тривають експертизи, остаточний розмір збитків встановлюється.