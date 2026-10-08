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ДБР викрило організацію, яка заволоділа 178,5 млн грн лісгоспів під виглядом виконання лісозаготівельних робіт

Кримінал
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію, яка заволоділа 178,5 млн грн лісгоспів під виглядом виконання лісозаготівельних робіт, які не проводила.
Про це інформують пресслужби Офісу генпрокурора і Державного бюро розслідувань
За даними слідства, схему організував підприємець із Черкащини, який мав зв’язки у державному лісогосподарському підприємстві. До неї він залучив керівника лісового господарства, лісників та бухгалтерку.
«У 2023−2025 роках підконтрольна компанія уклала з філіями держлісгоспів у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях договори на лісозаготівельні роботи загальною вартістю 178,5 млн грн. При цьому підприємство не мало ані працівників, ані необхідної техніки», — йдеться в повідомленні.
За версією слідства, бухгалтерка готувала документи для участі в аукціонах та укладення договорів, а лісники підписували акти про нібито виконані роботи. На їх підставі держпідприємства перераховували кошти приватній компанії.
Надалі гроші виводили через близько 20 ФОПів, переводили у готівку та розподіляли між учасниками злочинної організації.
Правоохоронці додали, що за одним із встановлених епізодів йдеться про заволодіння 9,2 млн грн коштів філії лісогосподарського підприємства на Вінниччині. Щодо інших епізодів тривають експертизи, остаточний розмір збитків встановлюється.
У межах розслідування проведено понад 30 обшуків у трьох областях. Шістьох підозрюваних затримано. Організатору та трьом співучасникам за клопотаннями прокуратури обрано запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застави.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
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