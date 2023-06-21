СБУ ліквідувала схеми втечі ухилянтів за кордон у п’яти регіонах — Finance.ua

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СБУ ліквідувала схеми втечі ухилянтів за кордон у п’яти регіонах

Кримінал
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СБУ ліквідувала схеми втечі ухилянтів за кордон у п’яти регіонах
СБУ ліквідувала схеми втечі ухилянтів за кордон у п’яти регіонах, Фото: СБУ
Служба безпеки заблокувала ще 5 схем нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон. У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Свої «послуги» зловмисники оцінювали від 6 до 9 тис. дол.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Вони пропонували військовозобов'язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних медичних документів, а також шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами.
На Тернопільщині затримано колишнього керівника одного з місцевих військкоматів. Експосадовець продавав потенційним призовникам фальшиві довідки про непридатність до військової служби через нібито виявлені хвороби.
Надалі ухилянти планували використати підробки для виїзду за кордон.
На Закарпатті викрито трьох мешканців області, які допомагали місцевим жителям потрапити до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів, через поле.
Для конспірації ділки розробили власний план, згідно з яким вони за один «маршрут» декілька разів змінювали транспорт.
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Крім того, перед виїздом до пункту призначення всіх «клієнтів» змушували знімати одяг та взуття, щоб перевірити їх на наявність так званих «жучків».
На Дніпропетровщині затримано жителя Кривого Рогу, який пропонував ухилянтам виїхати до Молдови на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
Для реалізації схеми він залучив спільників з військово-лікарської комісії одного з військкоматів Одеси.
На Хмельниччині повідомлено про підозру керівнику місцевої громадської організації. За гроші він пропонував фіктивні довідки про встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку.
На Львівщині викрито ще трьох мешканців регіону, які займалися виготовленням фальшивих документів для уникнення мобілізації за станом здоров’я.
Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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