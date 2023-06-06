В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон — Finance.ua

В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон Сьогодні 10:15 — Кримінал

В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон, Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою «допомогу» в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

У Києві співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох ділків, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про «погане» здоров’я. Фігурантами виявились контрактник Національної гвардії і представник добровольчого формування місцевої громади.

На Кіровоградщині на оборудках викрито керівництво ВАТ «Кіровоградгаз». За гроші посадовці фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином «бронювали» їх на час мобілізації.

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Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували і зарплати. Через «схему» посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.

Наразі голові правління і керівнику відділу кадрів підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У Дніпрі кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював ухилянтів як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

У Запоріжжі затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тис. дол.

На Житомирщині викрито посадовців місцевої фірми, яка отримала оборонне замовлення і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників. Скориставшись цією нагодою, фігуранти «працевлаштовували» своїх знайомих до лав підприємства.

На Закарпатті співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували ще три канали втечі ухилянтів за кордон. Ділки пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.

Двох фігурантів було затримано «на гарячому» під час спроби нелегального переправлення за кордон групи місцевих жителів через річку на човнах.

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У Миколаєві затримано посадовця військової служби правопорядку, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.

У Вінниці повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи «Шлях».

За всіма викритими фактами тривають розслідування. Викриття злочинних схем проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

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