СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон — Finance.ua

СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон Сьогодні 15:40 — Кримінал

Служба безпеки ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Про це повідомляє СБУ.

Організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від 2 до 15 тис. дол. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду.

Так, у Дніпрі:

викрито місцевого жителя, який «на замовлення» підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Чернівецькій області:

задокументовано протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав «ухилянтам» тікати до Молдови через так звану «зеленку».

На Черкащині:

повідомлено про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм «пацієнтам» пакет документів, що засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань.

Потім такі «довідки» подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

В Одеській області:

ліквідовано ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам «приховані» маршрути перетину кордону в Болградському районі.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Чернівецькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

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