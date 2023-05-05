СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон — Finance.ua
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СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон

Кримінал
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Служба безпеки ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Про це повідомляє СБУ.
Організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у незаконному перетині кордону з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Вартість таких «послуг» становила від 2 до 15 тис. дол. Сума залежала від регіону і терміновості виїзду.
Так, у Дніпрі:
викрито місцевого жителя, який «на замовлення» підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
У Чернівецькій області:
задокументовано протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав «ухилянтам» тікати до Молдови через так звану «зеленку».
На Черкащині:
повідомлено про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм «пацієнтам» пакет документів, що засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань.
Потім такі «довідки» подавали до розгляду військово-лікарської комісії.
В Одеській області:
ліквідовано ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам «приховані» маршрути перетину кордону в Болградському районі.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Чернівецькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.
За матеріалами:
Finance.ua
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