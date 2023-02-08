Ухилення від мобілізації: які покарання вже отримали українці — Finance.ua

Ухилення від мобілізації: які покарання вже отримали українці Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Ухилення від мобілізації: які покарання вже отримали українці

Вторгнення рф та початок повномасштабної війни збільшили кількість мобілізованих українців. Водночас є і велика кількість ухилянтів.

Аналітики сайту Опендатабот проаналізували дані судового реєстру, аби дізнатись, скільки було вироків у справах, пов’язаних з військовими злочинами.

Стаття 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією»

Протягом 2022 року найбільшу кількість справ про ухилення від призову було зареєстровано у березні — 282 провадження. Відтоді кількість справ коливалась, в середньому, на рівні 100 проваджень на місяць.

У грудні кількість облікованих справ щодо ухилянтів впала майже у 10 разів за місяць — до 19 проваджень.

Загалом за весь 2022 рік було обліковано 1108 справ. Попри те, що у повномасштабну війну мобілізують більше людей, кількість «ухилянтів» удвічі менша, аніж була у попередню хвилю у 2015 році. Тоді було обліковано 2256 проваджень за відповідною статтею.

Покарання. Більшість обвинувачених за цією статтею під час повномасштабного вторгнення отримують 2-3 роки за гратами з випробуванням строком в 1-2 роки. Наразі у реєстрі знайдено один Більшість обвинувачених за цією статтею під час повномасштабного вторгнення отримують 2-3 роки за гратами з випробуванням строком в 1-2 роки. Наразі у реєстрі знайдено один вирок з фактичним позбавленням волі — у серпні ухилянта засудили на 3 роки.

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Цікаво, що майже 30% від загальної кількості вироків за статтею 336 ККУ винесено у Закарпатській області.

Збільшення кількості військових, відповідно, не могло не вплинути на кількість військових злочинів. Одним із побічних результатів цього тренду наприкінці січня 2023 року стало підписання Президентом законопроєкту 8271 , який передбачає посилення відповідальності військових.

Стаття 402 ККУ «Непокора»

За статтею 402 ККУ про непокору кількість справ, у порівнянні з 2015 роком, зросла у 6 разів. Загалом за 2022 рік було обліковано 1574 провадження за цією статтею. Пік непокори припав на травень-червень 2022 року, відтоді кількість справ зменшувалась.

Покарання. В залежності від тяжкості скоєного, обвинуваченим присуджували покарання: тримання у дисциплінарному батальйоні, гауптвахті, «умовні» терміни, відрахування з зарплатні на користь державі від 10% до 20% та штрафи від 34 тисяч до 153 тисяч гривень. Важливо, що апеляційні оскарження вироків по даній статті у реєстрі відсутні.

Стаття 407 ККУ «Самовільне залишення військової частини або місця служби»

За статтею 407 про «самоволки» за весь минулий рік зареєстровано 6183. Пік припав на листопад, коли облікували 26% таких справ. Для порівняння, у 2015 році було обліковано в 1,6 разів менше проваджень за цією статтею — загалом 3927 справ.

Стаття 408 ККУ «Дезертирство»

За статтею 408 ККУ про дезертирство за рік зареєстровано 3214 справ. Пік втікачів припадає на березень. У порівнянні з попередньою хвилею мобілізації у 2015 році кількість проваджень за статтею 408 зросла утричі.

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