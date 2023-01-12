Чи можуть вручити повістку на вході в метро: у КМДА дали відповідь — Finance.ua
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Чи можуть вручити повістку на вході в метро: у КМДА дали відповідь

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Чи можуть вручити повістку на вході в метро: у КМДА дали відповідь
Чи можуть вручити повістку на вході в метро: у КМДА дали відповідь
Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив, чи вручатимуть киянам на вході в метро повістки. Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.
Попко наголосив, що повістку можуть вручити у будь-якому місці.
«Про повістки. Законодавством чітко не регламентується місце, де має вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці», — зазначив він.
Також Попко нагадав, як має виглядати повістка і хто має право її вручати.
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«Порядок денний обов’язково повинен містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки та мокру печатку. У повітці має бути зазначена дата вручення, адреса військкомату та час, у який потрібно туди звернутися. Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, у тому числі навчальних закладів, фізичні особи-підприємці, які керують багатоквартирними будинками», — роз’яснив глава КМВА.

Довідка Finance.ua:

  • раніше стало відомо, що у додатку «Дія», згідно з постановою Кабміну, має з’явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується;
  • громадянам, які отримали повістку у військкомат, але не з’явилися у зазначений час , загрожує адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Вид покарання залежить від типу повістки, яку військовозобов’язаний проігнорував.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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