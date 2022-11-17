Какое наказание ждет, если при получении повестки не пойти в военкомат — Finance.ua

Какое наказание ждет, если при получении повестки не пойти в военкомат Сегодня 19:33 — Личные финансы

Гражданам, получившим повестку в военкомат, но не явившимся в указанное время, грозит административная и даже уголовная ответственность.

Вид наказания зависит от типа повестки, которую военнообязанный проигнорировал.

Адвокаты разъяснили, что максимальный штраф, угрожающий уклонистам — 8500 гривен. Именно такую сумму могут заплатить руководители предприятий за то, что не передали повестку своим работникам.

В Украине во время военного положения есть 4 вида повесток. Первый — это на прохождение срочной военной службы, их сейчас не выдают. Есть повестки об уточнении данных. Если ее вручили и лицо не явилось, за это предусмотрена административная ответственность. Есть также повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. За ее игнорирование также угрожает административная ответственность. Суммы штрафов разнятся.

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Уголовная ответственность угрожает тем, кто прошел военно-врачебную комиссию, их признали пригодными и вручили мобилизационное распоряжение, а они не явились в военкомат в установленный срок. За это грозит до 5 лет лишения свободы.

В то же время украинская судебная практика во время военного положения продемонстрировала случаи, когда людей хотели привлечь к уголовной ответственности даже за повестку об уточнении данных. Поэтому в этом вопросе, как и у всех остальных, важно иметь опытного адвоката.

На пенсии По материалам:

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