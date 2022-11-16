Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на три месяца — Finance.ua

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на три месяца Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Верховная Рада одобрила указы Президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект о военном положении поддержали 294 депутата, о мобилизации — 297 депутатов.

«Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года», — написал Железняк.

Напомним, на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект № 8189 об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине и № 8190 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация были введены в Украине с 5 часов 30 минут 24 февраля после полномасштабного вторжения россии сроком на 30 дней. Затем они продлевались на 30 дней до 26 марта, на 30 дней до 25 апреля, на 30 дней до 30 мая, на 90 дней до 23 августа, на 90 дней до 21 ноября.

Режим военного положения

Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Всеобщая мобилизация

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ.

Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие категории военнообязанных:

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III–IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 −23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в попечительстве (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым.

Также во время военного положения не могут мобилизовать:

получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования;

научных и научно-педагогических сотрудников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогических работников учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

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