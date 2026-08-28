Почти 350 млрд грн несоответствий: Счетная палата проверила оборонные закупки Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Аудит

Почти 350 млрд грн — такое общее стоимостное измерение несоответствий обнаружила Счетная палата во время аудита закупок и развития вооружения и военной техники.

Проверка охватила Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ, Государственную пограничную службу и ГП «Агентство оборонных закупок».

Счетная палата утвердила отчет по результатам аудита соответствия по теме «Закупки и развитие вооружения и военной техники». Аудит охватил 2025 год, а по отдельным вопросам выполнения государственных контрактов — также 2024 год.

Какие проблемы выявила проверка

Проверка показала, что система закупок и развития вооружения и военной техники работала в условиях нестабильной нормативной и организационной среды. За время действия военного положения базовые законодательные и правительственные акты в сфере публичных и оборонных закупок в целом менялись 95 раз.

Аудиторы выявили проблемы на разных этапах закупочного цикла — от определения потребностей и планирования финансирования до выполнения контрактов, контроля качества, управления предоплатой и дебиторской задолженностью.

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В общей сложности более 90% закупок почти на 580 млрд грн из общего объема 614 млрд грн провели без конкурентных процедур. В то же время частные случаи предусматривали приобретение вооружения и военной техники по стоимости выше определенной Перечнем оборонных закупок.

Выполнение государственных контрактов также сопровождалось отклонениями по срокам, объемам и качеству поставок. Значительные суммы бюджетных средств, перечисленных в качестве предоплаты, не обеспечили получение предусмотренного контрактами вооружения и военной техники в установленные сроки.

По состоянию на 1 января 2026 года дебиторская задолженность по государственным контрактам по развитию и закупке ВВТ составила 367 млрд грн. Из этой суммы 66 млрд грн были просрочены.

Отдельные проблемы аудиторы выявили в претензионно-исковой работе и взыскании средств, принадлежащих государству. Суды уменьшили заявленные к взысканию штрафные санкции на 5,9 млрд грн — это более 66% стоимости исков.

Кроме того, из 45 арбитражных решений, переданных для признания и исполнения за границей, 42 решения или 93% оставались неисполненными.

В то же время в первом полугодии 2026 года просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 62 млрд грн. Также в государственный бюджет возместили и перечислили более 100 млн грн излишне уплаченных средств по государственному контракту, заключенному под государственные гарантии.

Что дальше

По результатам аудита Счетная палата предоставила рекомендации по усилению стратегического и финансового планирования, совершенствованию правил оборонных закупок и ценообразования, контролю за исполнением контрактов, предварительной оплате и дебиторской задолженности.

Полный отчет не подлежит обнародованию, поскольку содержит сведения, составляющие государственную тайну. Информацию о результатах аудита направят руководству государства, Верховной Раде, Кабинету Министров, СНБО, Офису Генерального прокурора, СБУ и объектам контроля с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

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