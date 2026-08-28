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Санкционное имущество принесло 275,8 млн грн: какие законодательные проблемы тормозят его продажу

Казна и Политика
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Продажа некоторых конфискованных активов тормозят законодательные ограничения
Продажа некоторых конфискованных активов тормозят законодательные ограничения
Продажа санкционного имущества уже приносит деньги в бюджет. За первое полугодие от его реализации в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии было перечислено 275,8 млн грн.
В то же время, продажа части конфискованных активов до сих пор тормозит законодательные ограничения.
Об этом сообщили в Фонде государственного имущества, пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Что мешает продавать конфискованные подсанкционные активы

Одна из проблем касается земельных участков. Действующая редакция Земельного кодекса не позволяет зарегистрировать за государством право собственности на землю, взысканную в соответствии с Законом «О санкциях». Без такой регистрации ФГИ не может перейти к ее дальнейшей продаже.
Другое препятствие связано с активами, имеющими таможенный статус «иностранных товаров». Неурегулированные вопросы их таможенного оформления и уплаты необходимых платежей усложняют реализацию такого имущества и делают его менее привлекательным для потенциальных покупателей.
Решить эти вопросы должны два законопроекта, которые уже находятся в Верховной Раде:
  • № 14241 предусматривает изменения в ряд законодательных актов по управлению активами, взимаемыми в доход государства;
  • № 14281 должно урегулировать таможенные вопросы относительно взысканных активов со статусом иностранных товаров, в частности, их оформление, уплату таможенных платежей и соответствующие таможенные процедуры.
Ранее мы сообщали, что в начале 2024 года государственный бюджет Украины получил первые конфискованные средства подсанкционных лиц.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
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