НБУ временно увеличил предельные сроки расчетов по экспорту аграрной продукции Сегодня 17:12 — Казна и Политика

Национальный банк Украины временно увеличил со 120 до 150 дней предельные сроки расчетов по экспорту аграрной продукции.

Об этом говорится в сообщении НБУ , передают Українські Новини.

НБУ увеличил со 120 до 150 дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту товаров, классифицируемых по таким кодам согласно УКТ ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1200, 12 1514, 2306 (зерновые культуры, семена масличных культур, растительные масла и побочные продукты их переработки).

Такой срок расчета будет применяться к операциям, совершенным в период с 01.07.2026 по 31.08.2027 включительно.

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В результате усиления российских ударов по объектам портовой инфраструктуры и гражданским судам в июле 2026 года возникли проблемы с морской логистикой. Из-за этого продолжительность транспортировки товаров по другим путям увеличилась, а действующий предельный срок расчетов стал объективно недостаточным для экспорта аграрной продукции.

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