0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ временно увеличил предельные сроки расчетов по экспорту аграрной продукции

Казна и Политика
23
Национальный банк Украины временно увеличил со 120 до 150 дней предельные сроки расчетов по экспорту аграрной продукции.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ увеличил со 120 до 150 дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту товаров, классифицируемых по таким кодам согласно УКТ ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1200, 12 1514, 2306 (зерновые культуры, семена масличных культур, растительные масла и побочные продукты их переработки).
Такой срок расчета будет применяться к операциям, совершенным в период с 01.07.2026 по 31.08.2027 включительно.
Читайте также
В результате усиления российских ударов по объектам портовой инфраструктуры и гражданским судам в июле 2026 года возникли проблемы с морской логистикой. Из-за этого продолжительность транспортировки товаров по другим путям увеличилась, а действующий предельный срок расчетов стал объективно недостаточным для экспорта аграрной продукции.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems