Минфин провел аукцион по обмену ОВГЗ на 15 миллиардов гривен Сегодня 15:23 — Казна и Политика

Минфин провел аукцион по обмену ОВГЗ на 15 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа.

Объем удовлетворенных заявок составил 15 млрд грн по номинальной стоимости.

Инвесторам было предложено обменять облигации со сроком погашения 30 сентября 2026 года на новый выпуск с датой погашения 15 августа 2029 года. Срок обращения новых облигаций составляет около 3 лет. Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 12,61%.

На счет эмитента в результате аукциона по обмену будет зачислено почти 13,89 млн шт. ОВГЗ со сроком погашения 30 сентября 2026 года на общую сумму более 15,03 млрд гривен. После этого указанные ценные бумаги будут погашены и аннулированы.

Напомним, switch-аукционы являются инструментом активного управления государственным долгом. Они позволяют уменьшить нагрузку на бюджет в краткосрочном периоде, продлить средний срок долга и поддержать ликвидность внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Кстати, для многих украинцев покупка ОВГЗ до сих пор звучит как нечто сложное и доступное только опытным инвесторам. На самом деле, сегодня инвестиции в ОВГЗ можно оформить онлайн, а сам процесс напоминает открытие депозита через банковское приложение.

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