0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин провел аукцион по обмену ОВГЗ на 15 миллиардов гривен

Казна и Политика
91
Минфин провел аукцион по обмену ОВГЗ на 15 миллиардов гривен
Минфин провел аукцион по обмену ОВГЗ на 15 миллиардов гривен
Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа.
Объем удовлетворенных заявок составил 15 млрд грн по номинальной стоимости.
Инвесторам было предложено обменять облигации со сроком погашения 30 сентября 2026 года на новый выпуск с датой погашения 15 августа 2029 года. Срок обращения новых облигаций составляет около 3 лет. Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 12,61%.
На счет эмитента в результате аукциона по обмену будет зачислено почти 13,89 млн шт. ОВГЗ со сроком погашения 30 сентября 2026 года на общую сумму более 15,03 млрд гривен. После этого указанные ценные бумаги будут погашены и аннулированы.
Напомним, switch-аукционы являются инструментом активного управления государственным долгом. Они позволяют уменьшить нагрузку на бюджет в краткосрочном периоде, продлить средний срок долга и поддержать ликвидность внутреннего рынка государственных ценных бумаг.
Кстати, для многих украинцев покупка ОВГЗ до сих пор звучит как нечто сложное и доступное только опытным инвесторам. На самом деле, сегодня инвестиции в ОВГЗ можно оформить онлайн, а сам процесс напоминает открытие депозита через банковское приложение.
Подробно пишем в статье — Как купить ОВГЗ через ICU Trade: от регистрации до первой инвестиции
По материалам:
Finance.ua
ОВГЗ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems