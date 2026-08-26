Интервенции НБУ на прошлой неделе превысили 1 млрд долларов

Согласно данным Нацбанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юрлицами увеличилось до $171,9 млн с $157,2 млн за тот же период неделей ранее и суммарно составило $687,6 млн.
При этом на рынке валютообменных операций населения среднедневное отрицательное сальдо уменьшилось: с понедельника по четверг оно составило $23,0 млн против $28,0 млн на позапрошлой неделе, а покупка безналичной валюты все эти дни превышала ее продажу.
Официальный курс гривны к доллару укрепился
с 44,7061 грн/$1 в начале недели до 44,6144 грн/$1 в конце.
Курс гривны к евро в пятницу, 21 августа, достиг исторического минимума — 52,1301 грн/EUR1.