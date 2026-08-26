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Интервенции НБУ на прошлой неделе превысили 1 млрд долларов

Казна и Политика
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Интервенции НБУ на прошлой неделе превысили 1 млрд долларов
Интервенции НБУ на прошлой неделе превысили 1 млрд долларов
Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил интервенции на межбанковском рынке на $93,4 млн, или на 8,5% - до $1 млрд 194,3 млн.
Об этом свидетельствует статистика на сайте регулятора.
Согласно данным Нацбанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юрлицами увеличилось до $171,9 млн с $157,2 млн за тот же период неделей ранее и суммарно составило $687,6 млн.
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При этом на рынке валютообменных операций населения среднедневное отрицательное сальдо уменьшилось: с понедельника по четверг оно составило $23,0 млн против $28,0 млн на позапрошлой неделе, а покупка безналичной валюты все эти дни превышала ее продажу.

Официальный курс гривны к доллару укрепился

с 44,7061 грн/$1 в начале недели до 44,6144 грн/$1 в конце.
Курс гривны к евро в пятницу, 21 августа, достиг исторического минимума — 52,1301 грн/EUR1.
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На наличном рынке на прошлой неделе курс покупки доллара вырос почти на 2 коп. — до 44,49 грн/$1, продажи — на 6 коп., до 44,86 грн/$1.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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