НБУ готов к прямому диалогу с иностранным бизнесом — Пышный Сегодня 11:00 — Казна и Политика

НБУ готов к прямому диалогу с иностранным бизнесом — Пышный

Глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с советницей президента Украины по вопросам экономического развития Христей Фриланд обсудил усиление диалога с международным финансовым сообществом и иностранным бизнесом для привлечения инвестиций в Украину.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Встреча с @cafreeland, советником президента Украины по вопросам экономического развития. Мы обсудили, как усилить диалог с международным финансовым сообществом и иностранным бизнесом и превратить интерес к Украине в конкретные инвестиционные решения», — пишет Пышный.

Он отметил, что привлечение инвестиций требует определенных условий, включая инфраструктуру рынков капитала и последующую либерализацию валютного рынка.

«НБУ готов к прямому диалогу с иностранным бизнесом. Мы продолжим эту работу вместе с Христей Фриланд», — подчеркнул глава НБУ.

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Ранее он заявлял , что Украина ускоряет реформы в банковском и страховом секторах для приближения к стандартам Европейского Союза к 2028 году.

Банковский сектор уже на 78% отвечает стандартам ЕС

По словам главы НБУ, несмотря на полномасштабное вторжение россии в 2022 году, банковская система Украины успешно выдержала многочисленные вызовы, в том числе экономические потрясения, отключение электроэнергии и киберугрозы.

В страховом секторе уровень гармонизации с законодательством Евросоюза составляет около 55%.

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