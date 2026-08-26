Глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с советницей президента Украины по вопросам экономического развития Христей Фриланд обсудил усиление диалога с международным финансовым сообществом и иностранным бизнесом для привлечения инвестиций в Украину.
«Встреча с @cafreeland, советником президента Украины по вопросам экономического развития. Мы обсудили, как усилить диалог с международным финансовым сообществом и иностранным бизнесом и превратить интерес к Украине в конкретные инвестиционные решения», — пишет Пышный.
Он отметил, что привлечение инвестиций требует определенных условий, включая инфраструктуру рынков капитала и последующую либерализацию валютного рынка.
«НБУ готов к прямому диалогу с иностранным бизнесом. Мы продолжим эту работу вместе с Христей Фриланд», — подчеркнул глава НБУ.
Ранее он заявлял, что Украина ускоряет реформы в банковском и страховом секторах для приближения к стандартам Европейского Союза к 2028 году.
Банковский сектор уже на 78% отвечает стандартам ЕС
По словам главы НБУ, несмотря на полномасштабное вторжение россии в 2022 году, банковская система Украины успешно выдержала многочисленные вызовы, в том числе экономические потрясения, отключение электроэнергии и киберугрозы.
В страховом секторе уровень гармонизации с законодательством Евросоюза составляет около 55%.