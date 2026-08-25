Мобилизация женщин: что говорят в Раде Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Мобилизация женщин: что говорят в Раде

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки официально сообщает: никаких законодательных инициатив, законопроектов или даже внутренних обсуждений относительно мобилизации женщин нет.

Об этом они сообщили в Фейсбуке.

Женщины в Украине приобщаются к Силам обороны исключительно добровольно.

Заявления отдельных спикеров, которые публично рассуждают на эту тему, не отображают реальную законодательную работу и позицию Комитета.

«Призываем не поддаваться манипуляциям и пользоваться только официальными источниками информации», — написали там.

Ранее говорилось , что военная обязанность в Украине должна распространяться на всех граждан, в том числе и на женщин, заявил в интервью Радио Свобода бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

«Если мы хотим действительно решить эту задачу, нам нужно посмотреть на успешный опыт стран, где он есть. Ближе всего к нам на сегодняшний день по степени угроз это Государство Израиль… Там женщины служат в армии, все так же, как и мужчины».

Экс-министр обороны Украины прогнозирует, что это решение позволило бы сразу удвоить мобилизационный ресурс. В то же время Резников констатировал, что для этого парламент должен внести соответствующие изменения в законодательство.

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