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Украина и Великобритания подписали историческое соглашение в сфере ИИ

Казна и Политика
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Украина и Великобритания подписали историческое соглашение в сфере ИИ
Украина и Великобритания подписали историческое соглашение в сфере ИИ
Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о сотрудничестве в сфере военного искусственного интеллекта (ИИ).
Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в Киеве.

Что это дает

Лондон стал первым международным партнером, получившим доступ к украинским лабораториям искусственного интеллекта. Эти центры содержат уникальные боевые данные, собранные во время войны, и используются для обучения систем ИИ, способных автоматически обнаруживать цели и усиливать защиту военных объектов.
Партнерство предполагает запуск пилотных проектов в области обороны и национальной безопасности. К ним будут привлечены исследователи, инженеры, технологические компании и военные эксперты обеих стран.
Сначала сотрудничество сосредоточится на разработке решений по защите инфраструктуры и войск, а в перспективе охватит более широкий спектр оборонных технологий.
Ранее Зеленский рассказал о «коридоре возможностей» для завершения войны. Дипломатический «коридор возможностей» для завершения войны продлится с саммита G20 в декабре до конца лета 2027 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.
По материалам:
Finance.ua
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