Украина и Великобритания подписали историческое соглашение в сфере ИИ
Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о сотрудничестве в сфере военного искусственного интеллекта (ИИ).
Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в Киеве.
Что это дает
Лондон стал первым международным партнером, получившим доступ к украинским лабораториям искусственного интеллекта. Эти центры содержат уникальные боевые данные, собранные во время войны, и используются для обучения систем ИИ, способных автоматически обнаруживать цели и усиливать защиту военных объектов.
Партнерство предполагает запуск пилотных проектов в области обороны и национальной безопасности. К ним будут привлечены исследователи, инженеры, технологические компании и военные эксперты обеих стран.
Сначала сотрудничество сосредоточится на разработке решений по защите инфраструктуры и войск, а в перспективе охватит более широкий спектр оборонных технологий.
Ранее Зеленский рассказал о «коридоре возможностей» для завершения войны. Дипломатический «коридор возможностей» для завершения войны продлится с саммита G20 в декабре до конца лета 2027 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.
Поделиться новостью
Также по теме
Более 300 АЗС в Украине разрушены или поражены за полгода
В Украине увеличилось количество новых компаний с китайскими владельцами
Президент назвал две глобальные проблемы Украины
Зеленский рассказал о «коридоре возможностей» для завершения войны
Как сократились международные резервы в июле (инфографика)
НБУ постепенно изымает из оборота такие 500 гривен (фото)