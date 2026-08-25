Украина и Великобритания подписали историческое соглашение в сфере ИИ Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украина и Великобритания подписали историческое соглашение в сфере ИИ

Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о сотрудничестве в сфере военного искусственного интеллекта (ИИ).

Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в Киеве.

Что это дает

Лондон стал первым международным партнером, получившим доступ к украинским лабораториям искусственного интеллекта. Эти центры содержат уникальные боевые данные, собранные во время войны, и используются для обучения систем ИИ, способных автоматически обнаруживать цели и усиливать защиту военных объектов.

Партнерство предполагает запуск пилотных проектов в области обороны и национальной безопасности. К ним будут привлечены исследователи, инженеры, технологические компании и военные эксперты обеих стран.

Сначала сотрудничество сосредоточится на разработке решений по защите инфраструктуры и войск, а в перспективе охватит более широкий спектр оборонных технологий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами. Ранее Зеленский рассказал о «коридоре возможностей» для завершения войны. Дипломатический «коридор возможностей» для завершения войны продлится с саммита G20 в декабре до конца лета 2027 года.Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

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