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Президент назвал две глобальные проблемы Украины

Казна и Политика
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Президент назвал две глобальные проблемы Украины
Президент назвал две глобальные проблемы Украины
В Украины сейчас есть две глобальные проблемы: баллистика и финансовое обеспечение обороны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.
«У нас должно быть 30 млрд евро европейских денег, которые мы ожидаем. Они привязаны к принятию соответствующего законодательства. И здесь очень важно, чтобы парламент работал — весь парламент, включая оппозицию. Потому что этих 30 млрд нет ни у власти, ни у оппозиции, а нужны они для обороны всей страны», — сказал Зеленский.
Кроме того, у Украины сейчас дефицит бюджета в Министерстве обороны в размере 27 млрд долларов.
По словам президента, в начале года у Минобороны были решения об использовании денег фактически со второй части года в первой, и это пошло на производство дронов и другие нужды.
Сейчас во второй половине года нужно это компенсировать и добавлять средства.
«Это главный вызов. 8−10 млрд из них нам нужны, чтобы было нормальное начало в следующем году, потому что эти деньги нужно фактически заранее — на обеспечение оружием и всем необходимым января 2027 года. Плюс почти 20 млрд — это заработные платы наших военных, выплаты семьям погибших и другие направления финансирования. Много денег нужно», — отметил он.
Президент рассказал, что работает по этой теме с лидерами Франции и Германии.
«Фактически нужно приближать вторую часть европейских средств, которые были предусмотрены для Украины, и это очень непростая задача», — добавил глава государства.
По материалам:
РБК-Україна
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