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Более 300 АЗС в Украине разрушены или поражены за полгода

Казна и Политика
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В Украине за последние полгода более 300 автозаправочных станций были разрушены или пострадали в результате обстрелов. Это нанесло весомый ущерб экономике страны.
Об этом министр энергетики Денис Шмыгаль.
По словам чиновника, автозаправочные станции сегодня де-факто являются объектами критической инфраструктуры, поскольку обеспечивают горючий рынок и население. Из-за постоянных атак правительство находится в еженедельном скоординированном диалоге с представителями сетей.
«Более трех сотен автозаправочных станций получили поражения или были разрушены за последние буквально полгода. Это, конечно, значительные потери для нашей экономики. Электроэнергетический комплекс пострадал вообще очень существенно», — подчеркнул он.
Шмыгаль подчеркнул, что Министерство финансов совместно с бизнесом ищет варианты введения страхования и создания соответствующего фонда.
При этом отдельную ленту в госбюджете для возмещения электроэнергетики закладывать не планируется. В то же время, разработанные планы устойчивости предусматривают финансирование объектов критической инфраструктуры независимо от их формы собственности.

Поддержка энергосектора и 5 млрд евро

Государство оказывает помощь в восстановлении не только государственным предприятиям, но и всем компаниям, владеющим объектами критической инфраструктуры. Для этого привлекают, в частности, средства Фонда поддержки энергетики.
«Поэтому вот этот массированный, ну, на самом деле, в пределах 5 млрд евро, как было сказано в начале года, ресурс он сегодня направляется и на защиту, и на восстановление, и, соответственно, на поддержку энергетического бизнеса», — сообщил Шмыгаль.
По материалам:
Finance.ua
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