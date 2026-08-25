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НБУ ввел в обращение памятную монету «До 35-річчя Незалежності України» (фото)

Казна и Политика
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НБУ ввел в обращение памятную монету «До 35-річчя Незалежності України» (фото)
НБУ ввел в обращение памятную монету «До 35-річчя Незалежності України» (фото)
В День Независимости Украины, 24 августа 2026 года, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «До 35-річчя Незалежності України».
Об этом пишет НБУ.
Монета продолжает серию «Українська держава» и посвящена 35-летию провозглашения независимости Украины — одному из важнейших событий современной истории украинской государственности, воплотившей тысячелетнее стремление украинского народа к свободе.
Презентация этой уникальной серебряной памятной монеты прошла в Верховной Раде Украины. Именно здесь 35 лет назад, 24 августа 1991 года, состоялось принятие Акта провозглашения независимости Украины.
«Для Национального банка каждая памятная монета — это возможность говорить голосом символов, напоминать о важном и запечатлевать память. Когда мы искали образ, который наиболее точно воплощает 35 лет Независимости Украины, то выбрали щит. Он получил удары, но не сломался, выстоял. Это метафора Украины. независимость защищают люди, украинские воины. Защищают ради будущего, символизирующего простой, как и все настоящие ценности, детский рисунок — на нем ребенок, сердце, солнце, дом. Склоняем голову перед теми, кто отдал жизнь за эти ценности. Благодарим тех, кто защищает их сейчас», — подчеркнул Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
«Сегодняшний день продемонстрировал очень важную составляющую нашего единения. Разные парламентарии, разные люди, разные эпохи, но цель у всех одна — сделать все, чтобы Украина выстояла, чтобы Украина победила. Это лейтмотив для каждого из нас. Перед нами великие цели, и мы непременно их достигнем. А величие этого момента должно быть запечатлено в символах, которые будут нести эту информацию для следующих поколений, в частности, в украинских деньгах», — отметил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Дизайн монеты

Памятная монета «До 35-річчя Незалежності України» имеет номинал 20 гривен, изготовлена ​​из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 62,2 г. Группа монеты — гладкая с углубленными надписями. Монета украшена патинированием и локальной позолотой. Ее тираж — до 5 000 штук.
НБУ ввел в обращение памятную монету «До 35-річчя Незалежності України» (фото)
На аверсе монеты изображена рука военного, держащего щит. Вверху — изображение детского рисунка, служащего талисманом для защитника. В верхней части слева размещены: надпись УКРАЇНА, справа — малый Государственный Герб Украины, год чеканки монеты — 2026, номинал 20 и графический знак гривны ₴. По кругу надпись: 35 ОКІВ БОРОТЬБИ ЗА МАЙБУТНЄ.
На реверсе изображена внешняя сторона щита с повреждениями, символизирующая борьбу за свободу и независимость украинского народа.
Художник — Андрей Сагач.

Реализация монеты

Приобрести памятную монету «До 35-річчя Незалежності України» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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