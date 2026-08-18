Универсальная кредитная карта вместо финансовой подушки: как выбрать выгодный вариант для ежедневных расходов Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Универсальная кредитная карта вместо финансовой подушки: как выбрать выгодный вариант для ежедневных расходов

Кредитная карта в наше время — это уже не только способ одолжить деньги до зарплаты. Для многих украинцев она превратилась в полноценный финансовый инструмент, объединяющий возможность пользоваться кредитным лимитом, оплачивать безналичные покупки, получать кэшбек, оформлять рассрочки и управлять финансами через мобильное приложение.

Именно поэтому банки все более активно развивают универсальные кредитные продукты, стараясь предложить клиентам максимум возможностей в одной карте.

Универсальная кредитная карта — это банковская платежная карта, позволяющая использовать как собственные средства, так и кредитный лимит, установленный банком. В отличие от классических кредитных продуктов, современные универсальные карты ориентированы, прежде всего, на ежедневные покупки: оплату товаров в магазинах, расчеты в интернете, коммунальные платежи, бронирование билетов, подписки на цифровые сервисы и другие повседневные расходы. Некоторые кредитные карты даже можно использовать для покупки ценных бумаг — ОВГЗ.

Универсальная кредитная карта позволяет:

не откладывать необходимые покупки в день зарплаты;

оплачивать непредвиденные расходы;

пользоваться кредитными средствами без переплаты при своевременном погашении;

контролировать все расходы через мобильное приложение;

быстро переводить средства между карточками и счетами.

Для многих пользователей она стала своеобразной «финансовой подушкой», доступной в любой момент. Однако не стоит рассматривать кредит только как «бесплатный сейф». Ведь она сочетает в себе сразу несколько полезных и необходимых финансовых инструментов:

Кредитный лимит — сумма, которую банк согласен доверить вам в пользование; Сервис рассрочки; причем некоторые банки предлагают клиентам совершенно бесплатную рассрочку при покупке товаров в магазинах-партнерах; Мобильный кошелек: имея кредитную карту, подключенную к Google Pay или Apple Pay, вы всегда «с деньгами», даже если забыли кошелек дома; Доступ к онлайн-банкингу, который позволяет оплачивать не только покупки в магазинах, но и на интернет-сайтах, оплачивать коммунальные услуги, пополнять счет мобильного телефона и т. п. ; Программы лояльности и кэшбэк-сервисы. Еще несколько лет назад только отдельные банки могли похвастаться наличием кэшбека в случае покупки тех или иных товаров, а сейчас друг за другом подключают различные кэшбек-программы: и кэшбек по категориям, и партнерский кэшбек.

Какую же кредитную карту выбрать? Finance.ua рассмотрел несколько самых популярных вариантов кредитных карт от разных банков. Чтобы вам было легче принимать решения, сравниваем их по нескольким важным параметрам:

максимальный кредитный предел;

величина льготного периода;

возможность оформить бесплатную рассрочку;

наличие программ лояльности.

Карта «Зеленая» от àбанк

Кредитная карта от àбанк

максимальный кредитный лимит — 200 тыс. грн;

льготный период — до 62 дней;

существует возможность оформить «Платы по частям» на срок до 24 месяцев без каких-либо переплат в магазинах-партнерах банка.

У банка действует многоуровневая программа лояльности, которая позволяет зарабатывать кэшбек, производя оплаты кредитной картой:

До 10% кэшбека в двух из шести выбранных категорий оплат; До 20% кэшбека у более чем 20 партнеров банка — как на оффлайн, так и на онлайн-оплаты; Программа Smart Кэшбек, с которой можно получить кэшбек при покупке более чем на 60 сайтах с самыми разными товарами.

Есть возможность оформить несколько дополнительных к основной кобренд-карт «АТБ», «Выгода», Bolt и пользоваться одним кредитным лимитом, а также получать дополнительные скидки в сетях магазинов или такси.

Наиболее уникальной чертой àбанк является концепция «одного договора и единого баланса» для всех продуктов. Клиенту не нужно распределять средства или снова проходить проверки: оформив карту «Зеленая», можно открыть карты ко-брендов, и все они будут работать в рамках единого кредитного лимита и общего счета.

Это позволяет использовать нужную карточку для получения максимальной скидки или кэшбека в конкретном магазине, не переводя средства между собственными счетами. Большинство других банков под каждую новую карту открывают отдельный кредитный счет.

Карта «ВсеМожу онлайн» от ПУМБ

Максимальный кредитный лимит — 500 тыс. грн.

Льготный период — до 62 дней.

Есть возможность оформить рассрочку «Оплачивай частями» на срок до 24 месяцев без каких-либо переплат в магазинах-партнерах банка.

Существует программа лояльности, которая позволяет получать до 20% кэшбека в трех выбранных категориях и партнерский кэшбек у более чем 70 партнеров банка.

Также действует сервис «Магазин кэшбеков», с помощью которого можно получить кэшбек, заказывая товары на сайтах магазинов-партнеров.

Все это позволяет не только тратить средства с картой «ВсеМожу онлайн», но и экономить и зарабатывать на кэшбеке.

Кредитная карта «Универсальная» от ПриватБанк

Максимальный кредитный лимит — 500 тыс. грн.

Льготный период — до 55 дней.

Есть возможность оформить рассрочку «Оплата частями» на срок до 24 месяцев без переплат в магазинах-партнерах банка. В банке существует интересная программа лояльности «Привет», в рамках которой банк периодически предоставляет клиентам предложения по покупке тех или иных товаров и услуг с кэшбеком. В то же время размер кэшбека больший за кредитные средства, чем за собственные.

Черная карта monobank

Максимальный кредитный лимит — 500 тыс. грн.

Льготный период — до 62 дней.

Есть возможность оформить рассрочку «Покупка частями» на срок до 24 месяцев без каких-либо переплат в магазинах-партнерах банка.

Банк насчитывает кэшбек:

в двух категориях из 6 по выбору до 10% (за собственные средства);

в партнерских категориях — до 20%.

Кредитная карта О. карта от О. Bank

Максимальный кредитный лимит — 500 тыс. грн.

Льготный период — до 92 дней.

Банк насчитывает 5% годовых на остаток собственных средств на карте. Это единственная из рассмотренных нами карт, где есть начисление процентов за то, что клиент держит на карте собственные средства.

Возможности оформить рассрочку без переплат нет. Также нет начисления кэшбека по оплате картой.

Выводы

Банки постоянно работают не только над тем, чтобы поддерживать уже существующие функции и возможности карт и банковских мобильных приложений, но и внедряют новые возможности, чтобы сделать управление кредитной картой еще более автоматизированным и персонифицированным.

Например, в приложении àbank24 в ближайшей перспективе планируется внедрить умного AI-помощника для анализа расходов с прогнозированием нагрузки на бюджет, что будет подсказывать оптимальные даты погашения задолженности. Также в разработке улучшен модуль выбора категорий кэшбека на основе привычек клиента и еще более глубокая интеграция партнерских предложений непосредственно в выписку карт.

При этом универсальной карты, которая все равно подойдет всем, не существует. Одни банки делают ставку на длительный грейс-период, другие — на выгодные программы кэшбека, третьи — на цифровые сервисы или рассрочки. Поэтому при выборе следует прежде всего учитывать собственные финансовые привычки: как часто вы пользуетесь кредитными средствами, планируете ли оформлять рассрочки, важны ли вам кэшбек, наличие кобренд-карт и другие преимущества, которые предлагают банки. Именно комплексное сравнение условий поможет выбрать карту, которая станет действительно удобным финансовым инструментом на каждый день.

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