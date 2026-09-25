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Revolut тестирует оплату с помощью распознавания лица в Британии

Финтех и Карты
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Pay with Smile
Pay with Smile
Финтех-компания Revolut начала тестировать в Великобритании систему Pay with Smile, позволяющую оплачивать покупки в магазинах с помощью распознавания лица. Первыми к пилотному проекту присоединились отдельные кофейни Kiss the Hippo в Лондоне — в районах Блумсбери, Челси и Сохо.
Об этом сообщает Engadget.

Как работает Pay with Smile

Система будет работать на Revolut Register — новом двухэкранном POS-решении компании для гостеприимных учреждений, которое сочетает платежи, банковские операции и управление работой заведения.
После регистрации пользователя Pay with Smile будет сверять его личность с данными биометрической аутентификации и селфи, загруженным при оформлении аккаунта.
Как сообщает издание, Revolut называет сервис первой в Великобритании системой распознавания лиц для оплаты непосредственно в магазинах. Для продавцов использование системы не предусматривает комиссию за обработку платежей.

Хранение биометрических данных

В Revolut заявили, что персональные данные хранятся и обрабатываются в своей среде приложения компании и не передаются другим сторонам. Биометрические шаблоны, которые используются для проведения транзакции, по утверждению компании, удаляются сразу после подтверждения платежа и не хранятся в торговых точках.
Клиенты Revolut в Великобритании могут зарегистрироваться для тестирования сервиса в этих кафе до 26 сентября. Компания заявляет, что технология должна уменьшить количество барьеров при оплате, которые могут вызвать потерю продаж.
По материалам:
Процес
RevolutФинтех
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