Лимиты на переводы с карты: что нужно знать Сегодня 08:02 — Финтех и Карты Лимиты на переводы с карты: что нужно знать

Переводы между карточками физических лиц могут стать основанием для дополнительной проверки со стороны банка. Даже обычный возврат долга или оплата за проданные вещи иногда приводят к блокированию карты.

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Существуют ли лимиты на переводы между карточками

Ориентировочный объем исходящих P2P переводов может составлять 50−100 тыс. грн в месяц в зависимости от уровня риска клиента. В то же время эти ограничения не являются единственным законодательно установленным пределом, одинаковым для всех.

При оценке операций банки учитывают несколько факторов:

законодательные требования в сфере финансового мониторинга;

внутренние правила конкретного банка;

индивидуальный риск-профиль клиента.

Если клиент превышает установленный банком лимит и не может предоставить документы, подтверждающие легальный источник доходов, это может стать основанием для дополнительной проверки.

В каких жизненных ситуациях банк может попросить объяснения

Получение денег от родственника

Если происхождение средств понятно и клиент может его объяснить, банк, вероятно, попросит предоставить подтверждение. Например, это может быть договор займа или документ, подтверждающий родственные связи.

Продажа автомобиля

Разовый крупный платеж существенно отличается от систематического получения денег от десятков незнакомых людей. Договор купли-продажи в таком случае становится достаточным объяснением экономической сути операции.

Регулярные переводы от друзей и знакомых