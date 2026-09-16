Банкинг без бумаги, но с ИИ: какие цифровые платежи хотят украинцы Сегодня 17:01 — Финтех и Карты Оплата смартфоном через терминал

Почти 9 из 10 украинцев уже пользуются цифровым банкингом, а 79% предпочитают мобильное приложение или сайт банка. В то же время пользователи ожидают новых технологий — электронные чеки вместо бумажных, подтверждение оплаты с помощью новых видов биометрии и использование ИИ-агента для платежей.

Таковы результаты ежегодного исследования MasterIndex, в рамках которого Mastercard проанализировала платежные привычки и ожидания пользователей банковских услуг.

Каких новых возможностей хотят украинцы

Среди желаемых функций цифрового банкинга наибольший интерес вызывает электронный чек в банковском приложении — его хотели бы получать 48% опрошенных.

Еще 16% респондентов хотели бы подтверждать оплату с помощью новых биометрических способов — сканирования роговицы глаза, голоса, улыбки или жеста.

Практически каждый десятый опрошенный заинтересован в использовании ИИ-агента для воплощения платежей. Среди представителей поколения Z в возрасте 18−25 лет таких респондентов вдвое больше, чем среди миллениалов 36−45 лет.

Также украинцы называли среди желаемых новых функций чат-бота с искусственным интеллектом для помощи с банковскими операциями — 16%, голосовое управление — 14% и управление подписками с аналитикой их использования — 13%.

Подписки все чаще контролируют через банковское приложение

Каждый четвертый участник исследования имеет активную подписку на онлайн-сервисы с автоматическим списанием средств. Чаще это видеостриминговые платформы, облачные хранилища, ИИ-сервисы и музыкальные платформы.

Среди тех, кто пользуется такими подписками, 45% отслеживают расходы на них именно через банковское приложение.

В то же время, безналичные платежи продолжают укреплять позиции и в обычных магазинах. 72% опрошенных чаще всего рассчитываются там безналично — это самый высокий показатель за последние годы. Шесть из десяти респондентов используют для бесконтактной оплаты смартфон или другое устройство NFC.

Тенденции онлайн-заказов

За последний год онлайн-покупки совершали 9 из 10 опрошенных. Почти каждый четвертый — 23% - делает заказ в интернете по меньшей мере раз в неделю.

Для оплаты таких покупок украинцы предпочитают выбирать безналичные способы. Доля рассчитываемых наличными при получении заказа снизилась до 29%. В 2023 году таких покупателей было 43%.

Еще 18% опрошенных оплачивают регулярные онлайн-покупки картой, реквизиты которой сохранены на сайте или в приложении магазина.