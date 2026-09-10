Перевод даже на 5000 грн могут проверить — какие операции мониторит банк
Какие операции могут заинтересовать банк
- на карту регулярно поступает много переводов — например, около 100 пополнений в день;
- человек начинает получать гораздо больше денег, чем раньше. К примеру, при зарплате 30 тыс. грн вдруг приходит 200 тыс. грн;
- более половины полученных денег регулярно снимают наличными;
- появляются необычные операции — например, покупка криптовалюты, которой человек раньше не занимался;
- клиент открывает много карт и счетов без очевидной потребности;
- на один счет регулярно поступают одинаковые суммы;
- производятся операции с лицами из стран-агрессоров или оффшорных юрисдикций.
Что делать, если банк попросил подтвердить деньги
- справку о зарплате или социальных выплатах;
- налоговую декларацию;
- справки ОК-5 или ОК-7;
- договоры купли-продажи имущества или авто;
- документы о получении наследства;
- выписки из счетов в других банках;
- документы по дивидендам;
- подтверждение доходов от предпринимательской деятельности;
- документы о страховых выплатах и т.д.
Как уменьшить риск проблем с картой
- Обновляйте свои данные. Следите, чтобы в банке была актуальная информация о доходах, работе и других данных.
- Не принимайте оплату за бизнес на личную карту. Если вы регулярно получаете деньги за товары или услуги, лучше оформить ФЛП и отдельный счет для предпринимательской деятельности.
- Сохраняйте документы о доходах. Договоры, банковские выписки, документы о продаже имущества и другие подтверждения могут потребоваться, если банк задаст вопросы.
- Не используйте свою карту для «прогона» чужих денег. Также не стоит часто снимать крупные суммы наличными или намеренно дробить один крупный перевод на много меньших.
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