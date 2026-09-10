Перевод даже на 5000 грн могут проверить — какие операции мониторит банк Сегодня 16:05 — Финтех и Карты Карточный перевод

Кажется, что финансовый мониторинг касается только крупных сумм, например, от 400 тыс. грн. Но на практике банк может обратить внимание и на переводы гораздо меньше, если они не отвечают привычному финансовому поведению клиента.

О том, какие операции могут вызвать вопросы, рассказали в Ощадбанке

Какие операции могут заинтересовать банк

Как объясняют в Ощадбанке, дело не только в сумме перевода. Банк может обратить внимание на характер операций и резкие изменения в финансовом поведении.

В частности, вопросы могут возникнуть, если:

на карту регулярно поступает много переводов — например, около 100 пополнений в день;

человек начинает получать гораздо больше денег, чем раньше. К примеру, при зарплате 30 тыс. грн вдруг приходит 200 тыс. грн;

более половины полученных денег регулярно снимают наличными;

появляются необычные операции — например, покупка криптовалюты, которой человек раньше не занимался;

клиент открывает много карт и счетов без очевидной потребности;

на один счет регулярно поступают одинаковые суммы;

производятся операции с лицами из стран-агрессоров или оффшорных юрисдикций.

То есть даже перевод на 5000 грн может привлечь внимание, если он существенно отличается от обычных операций клиента. Например, если человек в течение трех лет получал на карту только зарплату 9 тыс. грн, а затем внезапно начал получать дополнительные переводы.

Что делать, если банк попросил подтвердить деньги

В Ощадбанке отмечают: если счет ограничили и банк попросил объяснить происхождение денег, следует обратиться в банк и уточнить, какие документы нужны именно в вашей ситуации.

Обычно могут попросить:

справку о зарплате или социальных выплатах;

налоговую декларацию;

справки ОК-5 или ОК-7;

договоры купли-продажи имущества или авто;

документы о получении наследства;

выписки из счетов в других банках;

документы по дивидендам;

подтверждение доходов от предпринимательской деятельности;

документы о страховых выплатах и ​​т.д.

Также может потребоваться письменное объяснение, в котором клиент описывает происхождение денежных средств и смысл операций.

Если, например, деньги получены за проделанную работу, подтвердить их можно соответствующими документами — договором, актом выполненных работ или инвойсом.

Как уменьшить риск проблем с картой

Ощадбанк советует соблюдать несколько простых правил:

Обновляйте свои данные. Следите, чтобы в банке была актуальная информация о доходах, работе и других данных.

Следите, чтобы в банке была актуальная информация о доходах, работе и других данных. Не принимайте оплату за бизнес на личную карту. Если вы регулярно получаете деньги за товары или услуги, лучше оформить ФЛП и отдельный счет для предпринимательской деятельности.

Если вы регулярно получаете деньги за товары или услуги, лучше оформить ФЛП и отдельный счет для предпринимательской деятельности. Сохраняйте документы о доходах. Договоры, банковские выписки, документы о продаже имущества и другие подтверждения могут потребоваться, если банк задаст вопросы.

Договоры, банковские выписки, документы о продаже имущества и другие подтверждения могут потребоваться, если банк задаст вопросы. Не используйте свою карту для «прогона» чужих денег. Также не стоит часто снимать крупные суммы наличными или намеренно дробить один крупный перевод на много меньших.