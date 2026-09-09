Финтех открывает новые возможности перед Украиной Сегодня 20:20 — Финтех и Карты Финтех открывает новые возможности перед Украиной

Риски в сфере безопасности, военные действия, разрушение инфраструктуры и нарушение привычных логистических маршрутов вынуждают украинский бизнес постоянно перестраивать свою работу.

Об этом пишет Activitis

Компании меняют цепи поставок, ищут новых поставщиков и рынки сбыта, быстрее рассчитываются на товар и формируют дополнительные запасы. Все это увеличивает потребность в оборотном капитале и быстром финансировании.

В то же время меняется и характер международного экономического взаимодействия с Украиной. Иностранные партнеры все более активно ищут практические инструменты, позволяющие не только поддерживать Украину, но и работать вместе с украинским бизнесом, развивать торговые связи и направлять капитал в реальную экономику.

Украинская экономика все теснее интегрируется в мир через капитал, технологии, экспертизу и партнерство.

К этому процессу уже вовлечены международные финансовые институты, банки, технологические компании, бизнес-организации, фонды и дипломатические представительства, среди которых IFC, NAVER Financial Corporation, UKRSIBBANK BNP, Paribas Group, Mastercard, Piraeus Bank, посольства Японии, Великобритании, Германии и Канады. Corps, UAfrica Business Council, Innovation Norway, VisionFund и другие международные партнеры.

Одним из ключевых запросов украинского бизнеса остается доступ к оборотному капиталу. Нарушение логистических цепей, военные риски и изменение условий взаимодействия между поставщиками, производителями и торговыми сетями увеличивают кассовые разрывы и создают потребность в финансировании непосредственно в момент совершения сделки.

Именно поэтому все важнее не только наличие капитала, но и архитектура его доступа к бизнесу.

«Сегодня бизнесу нужны не просто деньги, а быстрый и понятный доступ к ним именно в тот момент, когда возникает потребность в финансировании. Иностранные партнеры, работающие в Украине и видящие ситуацию изнутри, это хорошо понимают. Наша задача — создать инфраструктуру, через которую украинский и международный капитал может доходить до реального бизнеса быстро, технологично и без лишнего.

Деньги должны двигаться за предпринимателем и его потребностью, а не предприниматель искать финансирование вне своей ежедневной деятельности. Именно такую ​​финансовую инфраструктуру мы строим в Activitis", — отмечает Константин Жуковский, основатель Activitis.

Одним из механизмов такой инфраструктуры являются встроенные финансы (embedded finance), когда финансирование становится частью самого взаимодействия между компаниями.

Например, поставщик может получить денежные средства сразу после поставки товара, тогда как покупатель получает необходимое время для расчета. Финансирование такой модели возникает непосредственно внутри торговой операции, не прерывая ее и не вынуждая бизнес отдельно искать кредитный продукт.

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