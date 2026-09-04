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В Украине появятся еще два индустриальных парка

Фондовый рынок
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В Украине появятся еще два индустриальных парка
В Украине появятся еще два индустриальных парка
Правительство включило индустриальные парки «Хорватский Гостинец» во Львовской области и «Бессарабский АгроТех Парк» в Одесской области в Реестр индустриальных парков. В них будет создано 2500 рабочих мест.
Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды.
Индустриальный парк «Хорватский Гостинец» будет расположен на территории Николаевской городской территориальной общины Стрыйского района Львовской области. Инициатор создания парка — Николаевский городской совет.
На территории площадью 32,34 га планируется создать около 1500 новых рабочих мест.

Основные направления работы

  • производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, неметаллических минеральных изделий, машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства, строительных материалов;
  • развитие машиностроения и альтернативной энергетики.
В развитие «Хорватского Гостинца» планируется привлечь 913 млн. грн. от инициатора, частных инвесторов и управляющей компании.
Индустриальный парк «Бессарабский АгроТех Парк» площадью 23 га создается в городе Арциз Болградского района Одесской области. Инициатором выступил Арцизский городской совет.
В парке планируется создать ориентировочно 1000 новых рабочих мест. Основными направлениями станут производство пищевых продуктов, в частности, переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей, производство масла и животных жиров, другие направления пищевой промышленности и альтернативная энергетика.
В обустройство «Бессарабского АгроТех Парка» привлекут 884 млн грн от инициатора, частных инвесторов и управляющей компании.
Сейчас в Украине зарегистрировано 125 индустриальных парков во многих регионах.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
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