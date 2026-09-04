Глава наблюдательного совета Sense Bank заявил, что не был приглашен на ВСК, где его упомянули 53 раза Сегодня 11:40 — Фондовый рынок

Председатель Наблюдательного совета Sense Bank⁠, отстраненный от исполнения полномочий, Николай Гладышенко заявил, что его не пригласили на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, во время которого, по его словам, его фамилия упоминалась десятки раз.

Об этом Гладышенко написал в Facebook, комментируя заседание ВСК, которое возглавляет народный депутат Ярослав Железняк.

По словам Гладышенко, во время заседания ВСК его фамилия упоминалась десятки раз.

«Вчера на заседании ВСК, которую возглавляет Ярослав Железняк, моя фамилия упоминалась довольно часто, где-то на 53-м упоминании я перестал считать. Приятно, конечно, что я настолько важный человек для работы комиссии… Правда, есть одна маленькая деталь: меня на это заседание не пригласили», — отметил он.

По его словам, во время заседания активно обсуждали его действия и делали по нему определенные выводы, однако возможности лично объяснить свою позицию ему не предоставили.

«О моих действиях говорили — активно. Выводы по мне, похоже, тоже делали. А вот спросить меня, что я действительно делал и почему, — не додумались. Мы расскажем вам, что вы сделали. А вы нам ничего не рассказывайте. Особенно интересно это выглядит в работе временной следственной комиссии, которая, насколько я понимаю, должна была устанавливать обстоятельства, а не проводить заочный конкурс на убедительную версию событий. Ибо есть принципиальная разница между „расследованием“ и „рассказывать свою версию расследования“. И если комиссия действительно стремилась установить истину, то, возможно, стоило услышать не только тех, кто говорит обо мне, но и того, о ком говорят», — отметил он.

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Напомним, во время заседания ВСК, о котором пишет Гладышенко, комиссия заслушала представителей разных сторон, в том числе заместителя главы Национального банка Дмитрия Олейника. Заседание было посвящено, среди прочего, проверке происхождения средств, которые использовались для внесения залога в Высший антикоррупционный суд.

Олейник сообщил , что НБУ проводит проверки четырех банков, через которые проходили соответствующие платежи: Sense Bank, ПУМБ, OTP Bank и Idea Bank. При этом он подчеркнул, что вся сумма залога через Sense Bank не проводилась. По словам замглавы НБУ, регулятор проанализировал движение денег в нескольких последовательных звеньях и на данный момент не обнаружил в исследованных операциях наличных денег.

В то же время Олейник заявил, что вопросы у НБУ возникают не только к Sense Bank. По его словам, при анализе операций регулятор обнаружил другие банки, к которым у него не меньше вопросов, чем к Sense Bank, а к некоторым — даже больше. НБУ также пока не установил существование технического или технологического механизма, позволяющего обходить установленные ограничения.

УНІАН По материалам:

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