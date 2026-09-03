ПриватБанк продлил действие карт, срок которых истекает (сроки)
Сроки
- заказать Digital карту вместо физической через Приват24.
- оформить карту мгновенного выпуска в любом работающем отделении.
- получить премиальную карту с доставкой на отделение.
В Приват24 нужно:
- открыть «Услуги»;
- выбрать «Снятие наличных»;
- выбрать карту и сумму;
- ввести PIN-код;
- отсканировать QR-код на экране банкомата.
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