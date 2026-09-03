0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк продлил действие карт, срок которых истекает (сроки)

Фондовый рынок
46
ПриватБанк продлил действие карт, срок которых истекает (сроки)
ПриватБанк продлил действие карт, срок которых истекает (сроки)
ПриватБанк автоматически продлил на 2,5 года действие карт, срок которых истекает.
Об этом говорится в материалах банка.
Читайте также

Сроки

Срок действия карт продлен на 2,5 года (913 дней).
Если у клиентов все же есть потребность в перевыпуске карты, тогда можно:
  • заказать Digital карту вместо физической через Приват24.
  • оформить карту мгновенного выпуска в любом работающем отделении.
  • получить премиальную карту с доставкой на отделение.
Читайте также
В банке отметили, что наличные деньги можно получить даже без физического пластика. Для этого в банкоматах ПриватБанка доступна услуга «Снять без карты». Она работает, в частности, с Digital-картами.
Один из способов — воспользоваться QR-кодом.

В Приват24 нужно:

  • открыть «Услуги»;
  • выбрать «Снятие наличных»;
  • выбрать карту и сумму;
  • ввести PIN-код;
  • отсканировать QR-код на экране банкомата.
Также предусмотрена авторизация по номеру телефона.
Ранее писали, что ПриватБанк готовит запуск платной подписки с дополнительными преимуществами для клиентов. Сервис будет предусматривать ежемесячную оплату, пользователи же будут получать более выгодные тарифы и дополнительные возможности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дебетовые карты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems