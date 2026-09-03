ПриватБанк продлил действие карт, срок которых истекает (сроки) Сегодня 12:00 — Фондовый рынок

ПриватБанк продлил действие карт, срок которых истекает (сроки)

ПриватБанк автоматически продлил на 2,5 года действие карт, срок которых истекает.

Об этом говорится в материалах банка

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Сроки

Срок действия карт продлен на 2,5 года (913 дней).

Если у клиентов все же есть потребность в перевыпуске карты, тогда можно:

заказать Digital карту вместо физической через Приват24.

оформить карту мгновенного выпуска в любом работающем отделении.

получить премиальную карту с доставкой на отделение.

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В банке отметили, что наличные деньги можно получить даже без физического пластика. Для этого в банкоматах ПриватБанка доступна услуга «Снять без карты». Она работает, в частности, с Digital-картами.

Один из способов — воспользоваться QR-кодом.

В Приват24 нужно:

открыть «Услуги»;

выбрать «Снятие наличных»;

выбрать карту и сумму;

ввести PIN-код;

отсканировать QR-код на экране банкомата.

Также предусмотрена авторизация по номеру телефона.

Ранее писали , что ПриватБанк готовит запуск платной подписки с дополнительными преимуществами для клиентов. Сервис будет предусматривать ежемесячную оплату, пользователи же будут получать более выгодные тарифы и дополнительные возможности.

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