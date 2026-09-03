Windows 11 включит функцию защиты целостности памяти Сегодня 05:25 — Фондовый рынок

Windows 11 включит функцию защиты целостности памяти

Microsoft планирует включить функцию защиты целостности памяти (Memory Integrity) по умолчанию для соответствующих устройств с Windows 11. Это означает, что с октября 2026 года пользователям не придется беспокоиться о том, чтобы вручную активировать этот важный элемент безопасности.

Изначально функция была представлена ​​как часть Windows 10 и 11, но до сих пор оставалась выключенной для большинства пользователей.

Защита целостности памяти, также известная как Hypervisor-protected Code Integrity (HVCI), является частью более широкой технологии безопасности Windows, которая называется Virtualization-based Security (VBS). Она использует аппаратную виртуализацию для создания изолированной среды, где проверяются драйверы и код, работающий в режиме ядра операционной системы.

Простыми словами, эта функция проверяет, не являются ли драйверы, запускаемые на вашем компьютере, вредны. Поскольку драйверы имеют высокие привилегии в системе, они могут использоваться злоумышленниками для получения полного контроля над устройством. Memory Integrity блокирует запуск ненадежных драйверов, существенно снижая риск заражения вредоносным программным обеспечением.

Запуск вредоносных драйверов является одним из наиболее распространенных векторов атак, поскольку они работают на низком уровне операционной системы, что затрудняет их обнаружение стандартными антивирусами. Memory Integrity, работая на базе VBS, создает дополнительный защитный слой, который препятствует такому типу атак.

Microsoft отмечает, что эта функция повышает безопасность, проверяя целостность кода и предотвращая его модификацию злоумышленниками. Это особенно актуально в условиях роста киберугроз.

Требования для активации

Чтобы функция Memory Integrity работала правильно, устройство должно отвечать определенным аппаратным и программным требованиям. Microsoft выдвигает следующие критерии:

Поддержка аппаратной виртуализации: процессор должен поддерживать аппаратную виртуализацию (Intel VT-x или AMD-V), и эта функция должна быть включена в BIOS/UEFI.

UEFI и безопасная загрузка (Secure Boot): Устройство обычно должно использовать UEFI для загрузки, а функция Secure Boot должна быть активирована. Это гарантирует, что загрузочная цепочка является доверенной.

Защита NX/DEP: Аппаратное обеспечение должно поддерживать и иметь включенную защиту от выполнения данных (NX/DEP).

Совместная версия Windows: Функция работает на Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2016 и более новых версиях. Начиная с Windows 11 версии 22H2 система будет предупреждать через Центр безопасности Windows, если Memory Integrity выключена.

Совместимые драйверы ядра: Все драйверы, установленные на вашем компьютере, должны быть совместимы с Memory Integrity. Старые, неправильно подписанные драйверы или использующие опасные методы работы с памятью ядра могут препятствовать активации функции или вызвать сбои в работе системы.

По планам Microsoft, функция Memory Integrity будет включена по умолчанию на всех соответствующих устройствах Windows 11, начиная с октября 2026 года. Вероятно, это произойдет во время традиционного «вторника патчей», который обычно приходится на 13 число месяца.

Хотя эта функция будет активирована автоматически, пользователям все же следует проверить совместимость своих драйверов, особенно если они используют специфическое или устаревшее программное обеспечение. Это поможет избежать потенциальных проблем после обновления.

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